Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?

La settimana sarà caratterizzata dal rinforzo e consolidamento dell’alta pressione di matrice subtropicale sul Mediterraneo e l’Europa meridionale, ma con tendenza ad espandersi anche verso l’Europa centrale. Si prospetta, quindi, una a fase di tempo stabile con temperature oltre la media in tutta Italia.

Solo martedì 16 la coda di una perturbazione in transito sul centro Europa e diretta verso i Balcani, lambirà le nostre regioni settentrionali determinando una breve fase instabile con qualche precipitazione lungo le Alpi centro orientali e all’estremo Nord-Est, con possibili residui effetti nel corso di mercoledì 17 nel settore dell’alto Adriatico. Nel resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con soltanto il possibile transito di innocue velature e la locale presenza di nubi basse su pianure e valli nelle ore notturne a al primo mattino.

L’anomalia climatica sarà evidente dalla sostanziale assenza di piogge, che secondo i dati attuali dovrebbe protrarsi fino alla fine della settimana, in un contesto di temperature estive, con valori massimi per lo più tra 26 e 32 gradi e punte anche poco superiori nelle regioni meridionali e nelle Isole.

L'alta pressione potrebbe iniziare a dare segni di cedimento al Nord solo da domenica 21 settembre: la tendenza meteo

A partire da domenica 21 l’alta pressione potrebbe dare segni di cedimento nelle regioni del Nord, per poi lasciare spazio probabilmente all’arrivo di una perturbazione lunedì 22, proprio in corrispondenza dell’Equinozio d’Autunno. L’evoluzione descritta presenta ancora qualche margine di incertezza, per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.