FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?

Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?

Estate settembrina in arrivo sull'Italia, dove soprattutto a metà della prossima settimana si avrà caldo fuori stagione ovunque, anche sulle Alpi
Tendenza14 Settembre 2025 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it
Tendenza14 Settembre 2025 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it

La settimana sarà caratterizzata dal rinforzo e consolidamento dell’alta pressione di matrice subtropicale sul Mediterraneo e l’Europa meridionale, ma con tendenza ad espandersi anche verso l’Europa centrale. Si prospetta, quindi, una a fase di tempo stabile con temperature oltre la media in tutta Italia.

Solo martedì 16 la coda di una perturbazione in transito sul centro Europa e diretta verso i Balcani, lambirà le nostre regioni settentrionali determinando una breve fase instabile con qualche precipitazione lungo le Alpi centro orientali e all’estremo Nord-Est, con possibili residui effetti nel corso di mercoledì 17 nel settore dell’alto Adriatico. Nel resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con soltanto il possibile transito di innocue velature e la locale presenza di nubi basse su pianure e valli nelle ore notturne a al primo mattino.

L’anomalia climatica sarà evidente dalla sostanziale assenza di piogge, che secondo i dati attuali dovrebbe protrarsi fino alla fine della settimana, in un contesto di temperature estive, con valori massimi per lo più tra 26 e 32 gradi e punte anche poco superiori nelle regioni meridionali e nelle Isole.  

L'alta pressione potrebbe iniziare a dare segni di cedimento al Nord solo da domenica 21 settembre: la tendenza meteo

A partire da domenica 21 l’alta pressione potrebbe dare segni di cedimento nelle regioni del Nord, per poi lasciare spazio probabilmente all’arrivo di una perturbazione lunedì 22, proprio in corrispondenza dell’Equinozio d’Autunno. L’evoluzione descritta presenta ancora qualche margine di incertezza, per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
    Tendenza13 Settembre 2025

    Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media

    Da lunedì 15 settembre alta pressione in espansione su tutto il Paese con una fase anticiclonica, dunque segnata da tempo stabile e clima estivo.
  • Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
    Tendenza12 Settembre 2025

    Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza

    La prossima settimana l'alta pressione dovrebbe assicurare tempo stabile e dunque perturbazioni lontane dall'Italia. Il clima si farà estivo.
  • Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
    Tendenza11 Settembre 2025

    Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove

    Nel fine settimana una perturbazione attraverserà prima il Nord e la Toscana per poi interessare il settore adriatico domenica. Temperature in aumento. La tendenza meteo
  • Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
    Tendenza10 Settembre 2025

    Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte

    Tra sabato 13 e domenica 14 settembre una perturbazione attraverserà l'Italia: nel mirino il Centro-Nord, dove si profilano nuove piogge
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
Tendenza13 Settembre 2025
Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
Da lunedì 15 settembre alta pressione in espansione su tutto il Paese con una fase anticiclonica, dunque segnata da tempo stabile e clima estivo.
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
Tendenza12 Settembre 2025
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
La prossima settimana l'alta pressione dovrebbe assicurare tempo stabile e dunque perturbazioni lontane dall'Italia. Il clima si farà estivo.
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Tendenza11 Settembre 2025
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Nel fine settimana una perturbazione attraverserà prima il Nord e la Toscana per poi interessare il settore adriatico domenica. Temperature in aumento. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 14 Settembre ore 11:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154