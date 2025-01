Meteo, una perturbazione dopo l'altra: insiste il maltempo, irruzione fredda in vista. Le previsioni dal 26 gennaio

La perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia (perturbazione numero 8 di gennaio), nella giornata odierna attraversa le regioni del Nord e parte del Centro, con precipitazioni più intense al Nord, accompagnata da temperature ancora superiori alla media e con nevicate abbondanti sulle Alpi, ma solo a quote medio-alte.

Un’altra fase di maltempo si conferma per l’inizio della settimana a causa di un’altra più intensa perturbazione atlantica (la numero 9 del mese) che lunedì porterà molte piogge al Nord e martedì ancora maltempo soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Isole; anche la ventilazione si intensificherà notevolmente, specie sui mari di ponente, mentre le temperature cominceranno a calare solo da martedì. Nella parte centrale della prossima settimana è atteso un ulteriore calo termico che riporterà quasi dappertutto le temperature nella norma, mentre un po’ di maltempo insisterà più che altro al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 26 gennaio

Domenica cielo in prevalenza nuvoloso, ma con graduali schiarite entro il pomeriggio al Nord-Ovest e nelle Isole. Piogge in mattinata su Lombardia, Venezie, Emilia, Umbria, Marche e Lazio; rovesci e temporali su Levante Ligure e Toscana. Nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 1300-1600 metri, intense in Lombardia.

Nel pomeriggio le precipitazioni insistono all’estremo Nord-Est e, a carattere isolato, nelle zone interne del Centro. Temperature massime in rialzo al Nord e regioni adriatiche, con valori in prevalenza oltre la norma soprattutto al Sud e nelle Isole maggiori: localmente la Sicilia potrà anche superare i 20 gradi. Venti occidentali o di Libeccio in moderato rinforzo sui mari di ponente e nello Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 27 gennaio

Lunedì prevalenza di tempo bello al Sud. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse al Nord e su Toscana, Umbria, Alto Lazio e Sardegna settentrionale; neve sulle Alpi oltre 1200-1600 metri.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in aumento in Sardegna, con poche variazioni altrove. Ventoso su tutti i mari per venti meridionali.