Meteo, arriva una perturbazione legata all'ex uragano Kirk: rischio di forte maltempo! Le previsioni dal 9 ottobre

La perturbazione numero 3 del mese, responsabile della forte ondata di maltempo che martedì ha colpito il Nord e le regioni tirreniche, mercoledì 9 ottobre si trasferirà verso i Balcani consentendo una breve tregua.

Per la giornata di giovedì, poi, si conferma l’arrivo della quarta perturbazione di ottobre, che anche stavolta investirà le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche, associata a quel che resta dell’uragano Kirk, posizionato nel vicino Atlantico e in indebolimento nel suo avanzare verso l’Europa occidentale. L’ex uragano, infatti, nelle prossime ore arriverà sul continente in prossimità del Golfo di Biscaglia, declassato a ciclone extra-tropicale ma ancora molto intenso. I suoi effetti sull’Italia si faranno sentire già dalla fine di mercoledì, con il rischio di piogge intense tra la notte e la giornata di giovedì. Da venerdì, infine, si profila una fase di tempo più stabile.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 ottobre

Tempo in miglioramento, con le ultime piogge nelle prime ore della giornata su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica. In giornata tempo più soleggiato sulle coste del medio e basso Adriatico, in Romagna, in Basilicata e Isole; nuvolosità sparsa ma non compatta nel resto del Centro-Sud. Al Nord nubi di nuovo in aumento dal pomeriggio, con le prime piogge su Alpi centro-occidentali e Liguria, in estensione in serata a Lombardia e Triveneto, con forti rovesci nella notte al Nord-Ovest.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord. Ventoso per venti di Scirocco tra basso Adriatico e Ionio, di Libeccio su alto Adriatico e mari di ponente, con raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari mossi o molto mossi, ma con moto ondoso in temporanea attenuazione.

Le previsioni meteo per giovedì 10 ottobre

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, localmente temporalesche, su est Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Toscana. Rischio di nubifragi su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante. Nel pomeriggio-sera rovesci in estensione a Lazio e Umbria e Campania. Dalla sera tendenza a rasserenamenti al Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Altrove tempo in prevalenza soleggiato.

Temperature massime in ulteriore aumento sulle regioni meridionali. Prosegue il caldo anomalo su medio Adriatico, Sud e Sicilia, con punte anche oltre 30 gradi. Venti da moderati a forti meridionali, con raffiche di burrasca fino a 70-80 Km/h; dal pomeriggio venti di Foehn al Nord-Ovest, di Maestrale sulla Sardegna. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitato il basso Ligure.