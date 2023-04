Meteo, perturbazione sull'Italia: pioggia e temporali tra venerdì 7 e sabato 8, ecco dove

Da venerdì 7 le condizioni meteo peggiorano sull'Italia per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali anche nel weekend di Pasqua 2023.

Una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia (la nr 2 di aprile)venerdì 7 dà luogo ad un peggioramento e alcune precipitazioni al Nord e in Toscana, nevose nelle Alpi e in Appennino. Parliamo di una breve fase piovosa insufficiente ad alleviare la grave siccità che da oltre un anno sta piegando le regioni settentrionali.

Sabato 8 la perturbazione investirà il Centro-Sud dove, oltre alle piogge, sono attese altre nevicate in Appennino.

La tendenza per Pasqua e Pasquetta resta al momento molto incerta: l’aria fredda alle spalle della perturbazione potrebbe mantenere l’atmosfera molto instabile, soprattutto domenica e sulle regioni centro-meridionali, favorevole ad altre precipitazioni. Le temperature guadagneranno qualche grado, soprattutto nei valori del primo mattino, pur restando ancora in qualche caso inferiori alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per venerdì 7

Tempo in miglioramento al Sud, prevalenza di sole fino al pomeriggio anche sulle regioni centrali adriatiche, su Lazio e Sardegna. Rapido peggioramento al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e sull’alta Toscana, con piogge sparse e locali temporali, questi ultimi probabili in Liguria. Quota neve intorno a 1200/1300 metri su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. In serata o nella notte le piogge raggiungono Umbria e Lazio.

Temperature: massime in lieve rialzo al Centro-Sud, senza grandi variazioni altrove, con valori in alcuni casi inferiori alla norma.

Le previsioni meteo per sabato 8

Sulle regioni di Nordovest e sull’Emilia Romagna tempo in prevalenza soleggiato. Tempo buono anche su Calabria meridionale e Sicilia, salvo modesti annuvolamenti passeggeri. Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, con tempo instabile e alcune precipitazioni più probabili su regioni centrali, Campania, Basilicata, Puglia e nord della Calabria. Nel pomeriggio locali fenomeni anche attorno ai rilievi tra Veneto e Friuli. Possibili rovesci o isolati temporali.

Quota neve in Appennino intorno a 1200-1400 metri circa. Temperature: minime in rialzo ovunque. Massime in lieve calo al Centro-Sud peninsulare e ancora inferiori alla media stagionale; in rialzo al Nordovest e sulle Isole.