Meteo, perturbazione sull'Italia: domenica 19 nuvole e piogge al Centro-Nord

Il promontorio di alta pressione che ha assicurato diversi giorni di tempo stabile e soleggiato sull’Italia, si sta temporaneamente indebolendo al Centro-Nord dove nella giornata di domenica 19 arriverà la parte avanzata di una perturbazione (la n. 7 del mese) che porterà molte nuvole ma poche piogge di rilievo in Sardegna, Liguria e medio Tirreno. Al Sud e in Sicilia il tempo resterà abbastanza soleggiato e piuttosto mite con temperature intorno ai 20 gradi.

A inizio settimana la stessa perturbazione, con la sua parte più attiva, scivolando verso sudest, porterà lunedì piogge sparse al Centro e Sicilia mentre martedì qualche pioggia si sposterà verso le regioni meridionali. Seguirà un nuovo rialzo della pressione e una fase di tempo prevalentemente stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento con valori anche oltre i 20 gradi al Centro-Sud tipici di inizio maggio. Al Nord proseguirà la scarsità di precipitazioni con ulteriore aggravamento della siccità dell’emergenza idrica.

Le previsioni meteo per domenica 19

Al Sud e sulla Sicilia tempo abbastanza soleggiato con soltanto qualche velatura passeggera specie tra Campania e nord Puglia. Nuvolosità sparsa nel resto d’Italia, con un cielo anche nuvoloso o molto nuvoloso al Nord-Ovest, medio Tirreno e Sardegna; qualche pioggia in Toscana, Umbria e alto Lazio; isolati fenomeni possibili anche in Sardegna e regioni di Nord-Ovest.

Temperature stazionarie o in leggera flessione al Centro-Nord, in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia dove le massime si avvicineranno ai 20 gradi. Venti moderati meridionali con mari un po’ mossi tra Mar Ligure, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 20

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest, a parte qualche annuvolamento significativo al mattino su Liguria di levante e Lombardia orientale; ampi rasserenamenti in giornata anche al Nord-Est.

Molto nuvoloso al Centro con piogge sparse, localmente moderate. Nuvolosità sparsa ma più irregolare e variabile nel resto d’Italia con qualche pioggia in Sicilia e Calabria meridionale In serata migliora su Toscana, Umbria, Marche e Lazio centro-settentrionale.

Temperature minime per lo più in lieve aumento. Temperature massime in leggero aumento Nord, in calo invece al Centro e Sicilia. Venti moderati o tesi di Scirocco con mari mossi nei canali delle nostre due isole maggiori, venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.