Meteo: Pasquetta ventosa e fresca. Martedì 19 aprile tempo stabile

In questo lunedì di Pasquetta prevarrà il sole sull’Italia, ma con una situazione ancora perturbata al Sud e in Sicilia, seppur in progressivo miglioramento. Anche i venti settentrionali tenderanno piano piano ad attenuarsi, con le temperature in timido rialzo, ma con valori ancora contenuti e sotto la media sui settori adriatici e sulle regioni meridionali.

La settimana si preannuncia molto variabile e a tratti piovosa: dopo un martedì 19 aprile con la pressione in temporaneo rialzo e quindi condizioni di tempo stabile, da mercoledì 20 è probabile l’arrivo di una perturbazione atlantica capace di portare precipitazioni sparse, anche di forte intensità. Per le conferme e ulteriori dettagli sull’evoluzione di questa perturbazione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì di Pasquetta

In questo lunedì 18 aprile si osserveranno ampi spazi soleggiati su tutta l'Italia, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; nubi più diffuse, ma in attenuazione, riguardano il Sud e la Sicilia, con locali piogge in mattinata, ma in successivo esaurimento, con schiarite più ampie e decise verso sera.

Giornata ancora relativamente fresca, con valori al di sotto della media soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud; valori in timido aumento altrove. Venti settentrionali specialmente al Centro- Sud, ma in leggera attenuazione; ventilazione localmente ancora tesa su medio Adriatico e al Sud, dove i mari si presenteranno molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 19 aprile

Tempo stabile, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio e in serata nubi in aumento su Alpi e Toscana. In serata possibili precipitazioni sulle Alpi orientali.

Temperature in lieve aumento, ancora inferiori alle medie stagionali sul settore adriatico e la Sud. Venti settentrionali al più moderati al Sud; correnti meridionali in rinforzo altrove.