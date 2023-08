Meteo, ondata di caldo verso la fine: da domenica 27 cambia tutto

Anche oggi protagonista l’alta pressione dell’Anticiclone Nordafricano che, stabilmente posizionato sull’Italia, garantirà prevalenza di tempo soleggiato e porterà ancora caldo afoso intenso, con temperature massime ben al di sopra della norma, picchi massimi fino a 40 gradi e un’altra notte (la prossima) tropicale, caratterizzata da minime insolitamente alte in tutto il Paese; caldo eccezionale anche in montagna, dove lo zero termico rimarrà di poco sotto i 5000 metri mentre alla quota di 1500 metri le temperature raggiungeranno nuovamente i 30 gradi e a 2500 metri i 20 gradi. La situazione comincerà a cambiare domani (sabato) quando l’alta pressione, sempre stabilmente allungata sul Centro-Sud, comincerà invece a indebolirsi al Nord, dove arriveranno un po’ di temporali (specie al Nordovest), localmente intensi e le temperature subiranno un primo sensibile calo. Domenica il fronte temporalesco (perturbazione n.4 del mese) guadagnerà porterà temporali ancor più numerosi e diffusi sul Nord, coinvolto da un calo termico sarà ancor più deciso, soprattutto nelle regioni nord-occidentali dove localmente le temperature massime scenderanno sotto i 25 gradi. Lunedì la perturbazione scivolerà anche sulle regioni centrali e la Sardegna, accompagnata anche qui da numerosi temporali e temperature in calo, mentre in gran parte del Sud si farà ancora sentire un caldo intenso. Martedì infine l’aria più fresca che accompagna la perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali favorendo anche qui un deciso calo delle temperature: terminerà così la terza ondata di calore dell’estate e si aprirà una fase caratterizzata da maggior instabilità ma anche da temperature più gradevoli.

Le previsioni meteo per venerdì 25 agosto

Venerdì al mattino splenderà quasi ovunque il sole, con appena un po’ di nuvolosità innocua sulle zone alpine. Nel pomeriggio nubi in aumento sui rilievi del paese, con rovesci e temporali su Alpi, Appennino Meridionale e zone montuose della Sicilia; sempre tanto sole altrove. In serata insisteranno i temporali sulle zone alpine. Caldo afoso sempre intenso, nonostante una leggera flessione delle temperature al Nord e regioni tirreniche: massime ancora ben al di sopra della norma, in generale comprese fra 31 e 38 gradi, ma con picchi anche di 39-40 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 26 agosto

Sabato già a inizio giornata nuvole su Nordovest e Alpi Orientali con locali rovesci sull’alto Piemonte. Prevalenza di tempo soleggiato altrove, con solo qualche annuvolamento pomeridiano lungo l’Appennino. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità al Nord-Ovest, con sviluppo di temporali localmente intensi su Piemonte, Val d’Aosta, settori nord e ovest della Lombardia e Appennino ligure; qualche rovescio possibile anche in Alto Adige. Insistenza dei fenomeni a tratti intensi nelle medesime aree. Temperature minime sempre molto elevate; massime in calo al Nord-Ovest, con valori poco oltre i 30 gradi; ancora caldo intenso con poche variazioni nel resto d’Italia dove saranno possibili picchi di 35-39 gradi.