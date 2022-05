Meteo: ondata di caldo sull'Italia. Breve fase instabile mercoledì 18 maggio

Caldo anomalo a oltranza: l’Anticiclone nord-africano manterrà il suo ruolo da protagonista per tutta la settimana e, dopo un lieve e temporaneo indebolimento previsto per mercoledì 18 maggio, riprenderà vigore e tenderà ad intensificarsi. Dunque il clima estivo, la prevalenza di sole ma con locali rovesci e temporali pomeridiani, saranno i segni distintivi anche delle prossime giornate. Le temperature si manterranno, quindi, su valori elevati, con le massime ben superiori alla norma (fino a 6-8 gradi in più rispetto al clima tipico di questo periodo dell’anno). Anche le notti saranno piuttosto calde con temperature minime diffusamente superiori ai 15 gradi e in qualche caso vicine ai 20 gradi.

Dal punto di vista delle piogge, rimane l’instabilità atmosferica che riguarderà soprattutto i settori di montagna: nelle ore pomeridiane e di inizio sera, si osserverà, quindi, lo sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali. Si segnala una breve fase più instabile attesa per mercoledì 18 maggio, dopodiché l’anticiclone dovrebbe tornare a consolidarsi con ancor più decisione nella seconda parte della settimana.

Le previsioni meteo per martedì 17 maggio

Mattinata soleggiata su gran parte delle regioni, ma con velature sul Nord Italia e pochi addensamenti in prossimità delle montagne. Da metà giornata sviluppo di nuvolosità sui rilievi, con rischio di locali temporali, in forma molto isolata sulle Alpi centro orientali, e sull’Appennino centro-meridionale, tra Abruzzo meridionale, Molise e Basilicata.

Caldo anomalo, con temperature in ulteriore lieve aumento, picchi anche oltre i 30 gradi. Venti in generale deboli, fatta eccezione per possibili raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 maggio

Mattinata in prevalenza stabile e soleggiata; nuvolosità più diffusa sul Nord-Est con possibili locali rovesci sull’alto Veneto. Da metà giornata nuvolosità in aumento, specialmente sui settori di montagna, al Nord-Est, tra Liguria e alta Toscana, zone interne del Centro, regioni del medio-basso Tirreno; possibili temporali su Alpi, Prealpi, Venezia Giulia, occasionalmente verso la Pianura Padana, tra Liguria alta Toscana e Appennino settentrionale, e tra basso Lazio e Appennino meridionale.

Temperature massime in temporaneo calo sui settori orientali della Penisola, valori stabili o in lieve rialzo altrove; picchi anche oltre i 30 gradi in Sardegna. Venti deboli, ma con rinforzi dei venti orientali su Adriatico e in parte al Nord.