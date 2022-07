Meteo, quanto durerà l'ondata di caldo? Il picco da mercoledì 20

Al momento è ancora difficile dire quanto durerà l'intensa ondata di caldo in atto: gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la massa d'aria rovente spinta verso l'Europa dall'Anticiclone Africano persisterà sull'Italia per tutta la prossima settimana.

Il caldo continuerà ad insistere sulle nostre regioni senza sosta. Ad inizio settimana i valori saranno ovunque sopra la media di quello che statisticamente è il periodo più caldo dell'anno. I settori occidentali dell'Italia saranno i più caldi in questa fase.

Il tempo sarà soleggiato anche se non si esclude la formazione di qualche temporale durante le ore più calde in montagna. La mancanza di piogge di rilievo e l'insistere di questo caldo così intenso non potranno che peggiorare la difficile condizione di siccità in cui si trovano molte regioni d'Italia.

Caldo africano: il picco da mercoledì 20

Da mercoledì 20 è confermata una ulteriore intensificazione del caldo africano. L'Anticiclone, spostandosi verso il centro del Mediterraneo, abbraccerà tutta l'Italia, provocando una impennata generale delle temperature che si porteranno di nuovo intorno ai 40 gradi. Le regioni più calde saranno quelle del Centro-Nord e la Sardegna. Questa nuova fiammata africana potrebbe durare per qualche giorno.

Quando finirà l'ondata di calore?

Quanto durerà? Si prevede una fine del gran caldo? Al momento l'ondata di caldo potrebbe proseguire almeno fino al prossimo weekend. I modelli meteorologici non prevedono nessuna interruzione al momento della lunga quarta ondata di caldo dell'estate, che quindi potrebbe proseguire persino durante l'ultima settimana di luglio.