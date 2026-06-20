FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ondata di caldo a oltranza: anche la prossima settimana An...

Meteo, ondata di caldo a oltranza: anche la prossima settimana Anticiclone nord-africano

L'ondata di caldo intenso proseguirà anche per tutta la prossima settimana e probabilmente fino alla fine del mese di giugno. La tendenza meteo dal 23 giugno
Tendenza20 Giugno 2026 - ore 11:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza20 Giugno 2026 - ore 11:06 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche le ultime proiezioni suggerirebbero la prolungata persistenza dell’alta pressione nord-africana, non solo per tutta la prossima settimana ma anche oltre nei giorni successivi a cavallo del cambio del mese. Al momento non si vedono segnali significativi di un cambio di circolazione, una ipotesi comunque, vista la lunga gittata, che andrà verificata negli aggiornamenti dei prossimi giorni.
L’attuale ondata di calore dovrebbe quindi accompagnarci almeno in tutta l’ultima parte di giugno con caratteristiche importanti per durata ed intensità. L’anomalia termica della massa d’aria è particolarmente evidente al Nord e nel settore alpino dove lo scarto arriva a sfiorare i 10 gradi. Ed è una anomalia che si riflette in forma anche più accentuata in quota dove lo zero termico a metà settimana potrebbe sconfinare anche i 4500 metri all’altezza dell’arco alpino, area in cui la climatologia (media sul trentennio 1991-2020) ci indicherebbe quote normali per il periodo verso i 3300-3600 metri. Nella penisola iberica e soprattutto in Francia le anomalie sono anche dell’ordine dei 12-14 gradi con coinvolgimento tra martedì e venerdì anche della Gran Bretagna e del Mare del Nord dove tenderà a risalire la lingua di aria calda.

Tendenza meteo: l'ondata di caldo africano sarà lunghissima

Tornando a casa nostra, in una sorta di Italia “capovolta”, gli scarti oltre le medie saranno più contenuti all’estremo Sud e in Sicilia, sempre comunque in un contesto di caldo intenso con picchi nelle aree interne anche sopra i 35 gradi. Questa staticità anticiclonica favorirà anche un progressivo accumulo di umidità nei bassi strati con conseguente incremento dell’afa e del disagio notturno (notti umide oltre che “tropicali” con minime anche ben oltre i 20 gradi) e proprio il caldo umido continuerà a favorire nelle calde ore pomeridiane e serali l’innesco dei rovesci o temporali di calore, per lo più concentrati in aree montuose ma con occasionali sconfinamenti anche in Val Padana. I dettagli relativi a questi episodi di instabilità sono naturalmente affetti da ampi margini di incertezza per cui si raccomanda di seguire gli aggiornamenti per indicazioni più attendibili.
Martedì 23 giugno inizio di giornata con tante schiarite. Dal tardo mattino nuvolosità cumuliforme in sviluppo nelle zone montuose in genere. Il rischio di temporali pomeridiani sarà maggiore nelle Alpi, specie quelle piemontesi, nel settore appenninico tra Lazio e Abruzzo e in Lucania; episodi più sporadici nel resto dell’Appennino meridionale e nell’interno delle isole maggiori. Temperature massime in lieve calo nelle Alpi orientali, sul Sud peninsulare e localmente anche nelle isole maggiori. Altra giornata molto calda con minime in molte aree pari o sopra i 20 gradi e massime diffusamente oltre i 30 gradi e con picchi di 37-38. I venti saranno deboli salvo rinforzi di brezza che aiuteranno a mitigare la calura più intensa nelle aree costiere. Mari calmi o poco mossi.
Mercoledì e giovedì altre giornate sullo stesso copione, per lo più soleggiate ma con dell’instabilità pomeridiana su Alpi, Appennino (specie nel settore centro-meridionale) e nell’interno delle Isole; mercoledì sembra possibile un coinvolgimento anche della pianura piemontese. La calura potrebbe attenuarsi lievemente nella giornata di mercoledì, in particolare al Nordovest, per poi ritornare sugli stessi livelli tra giovedì e venerdì.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: caldo afoso e intenso anche a inizio settimana! La tendenza
    Tendenza19 Giugno 2026

    Meteo: caldo afoso e intenso anche a inizio settimana! La tendenza

    La tendenza meteo per i primi giorni della prossima settimana conferma l'ondata di calore già in atto, con i picchi più elevati al Centro-Nord.
  • Meteo, dal 21 giugno (Solstizio) fase più intensa dell'ondata di caldo: la tendenza
    Tendenza18 Giugno 2026

    Meteo, dal 21 giugno (Solstizio) fase più intensa dell'ondata di caldo: la tendenza

    Da domenica 21 giugno e per tutta la prossima settimana prosegue l'intensa ondata di caldo portata dall'Anticiclone nord-africano. Afa in aumento e notti tropicali. La tendenza meteo
  • Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
    Tendenza17 Giugno 2026

    Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza

    Ondata di caldo: rischio di nuovi record di temperatura per il mese di giugno. Picchi di 38 gradi al Centro-nord. La tendenza meteo dal 20-21 giugno
  • Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
    Tendenza16 Giugno 2026

    Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando

    Ondata di caldo molto intensa su mezza Europa e anche in Italia con valori sopra la norma e afa in aumento. La tendenza meteo dal 19 giugno
Ultime newsVedi tutte
Meteo: caldo afoso e intenso anche a inizio settimana! La tendenza
Tendenza19 Giugno 2026
Meteo: caldo afoso e intenso anche a inizio settimana! La tendenza
La tendenza meteo per i primi giorni della prossima settimana conferma l'ondata di calore già in atto, con i picchi più elevati al Centro-Nord.
Meteo, dal 21 giugno (Solstizio) fase più intensa dell'ondata di caldo: la tendenza
Tendenza18 Giugno 2026
Meteo, dal 21 giugno (Solstizio) fase più intensa dell'ondata di caldo: la tendenza
Da domenica 21 giugno e per tutta la prossima settimana prosegue l'intensa ondata di caldo portata dall'Anticiclone nord-africano. Afa in aumento e notti tropicali. La tendenza meteo
Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
Tendenza17 Giugno 2026
Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
Ondata di caldo: rischio di nuovi record di temperatura per il mese di giugno. Picchi di 38 gradi al Centro-nord. La tendenza meteo dal 20-21 giugno
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 20 Giugno ore 11:37

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154