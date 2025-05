Meteo: oggi (14 maggio) breve tregua! Da giovedì 15 tempesta Ines con nubifragi e venti burrascosi: le zone a rischio

L’instabilità diffusa e marcata che ha caratterizzato l’inizio della settimana nella giornata odierna (mercoledì 14 maggio) diverrà molto meno pronunciata. Tuttavia, una perturbazione (la n.4 di maggio) in avvicinamento dall’Algeria, andrà a interessare le nostre regioni meridionali e parte del Centro entro giovedì 15, a partire dalla Sardegna dove, nelle prossime ore, cominceranno le prime piogge.

Questa perturbazione sarà accompagnata da un attivo vortice depressionario (denominato tempesta Ines) che potrà acquisire energia nel suo percorso sul Mediterraneo centrale, innescando venti burrascosi e precipitazioni molto intense all’estremo Sud dove, giovedì, non si escludono anche delle criticità.

Nel frattempo un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia (perturbazione n.5) e diretto verso i Balcani, lambirà anche le nostre regioni a partire da quelle nord-orientali dove si svilupperanno temporali che, tra la sera di giovedì e la successiva notte si estenderanno rapidamente a molte altre zone del Nord e in seguito al medio Adriatico. Questo secondo impulso, nel corso di venerdì 16, tenderà a raggiungere e a fondersi con la perturbazione ancora presente al Sud, ma in graduale allontanamento alla fine della giornata.

I venti più freschi, che andranno a rinforzare anche al Centro-Nord, determineranno un generale calo termico proprio da venerdì, ma con la prospettiva di una situazione più tranquilla e stabile nel fine settimana, seppur con temperature leggermente inferiori alla norma in molte regioni.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 14 maggio)

Inizio di giornata nuvoloso in molte aree del Nord, con residue piogge fra Piemonte e ovest Lombardia. Molte nubi anche in Sardegna, con deboli piogge nel settore meridionale dell’isola. Altrove schiarite più ampie alternate a modeste nuvole in transito. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa sui rilievi del Nord, zone interne del Centro, buona parte del Sud e Isole; più soleggiato nelle altre zone.

Isolate piogge o rovesci su Alpi, nord Appennino, rilievi fra Lazio, Abruzzo e Molise, Appennino meridionale e Sardegna, in attenuazione alla sera. Non si escludono delle sporadiche piogge anche in Sicilia. Temperature massime senza grosse variazioni, a parte un leggero calo in Sardegna; valori in generale vicini alla norma. Dalla sera venti orientali in netta intensificazione tra Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 15 maggio

Tempo soleggiato al Nord, a parte un po’ di nuvole nel pomeriggio sui monti con isolati rovesci o temporali su Prealpi lombarde, rilievi del Veneto e Friuli, in estensione alle pianure fra Lombardia, Emilia e Venezie alla sera quando tenderanno a divenire più intensi. Schiarite anche su Toscana, Umbria e Marche, salvo qualche nuvola in più nel pomeriggio, con isolati rovesci sui rilievi umbro-marchigiani.

Molte nuvole nel resto d’Italia, con precipitazioni sparse su Isole e Calabria, in graduale estensione al resto del Sud, basso Lazio, Molise e Abruzzo entro sera. Fenomeni particolarmente intensi con possibili locali nubifragi in Sicilia e Calabria. Tendenza a un miglioramento in Sardegna in serata.

Temperature massime in calo nelle Isole, in ulteriore rialzo al Nord. Ventoso per forti venti al Sud e Isole, ma in intensificazione anche al Centro-Nord alla sera. Mossi o molto mossi i mari meridionali.