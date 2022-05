Meteo: oggi le ultime piogge, poi vivremo un assaggio d'estate. Le zone più calde

Condizioni meteo via via più stabili per il rinforzo dell'anticiclone, che porterà anche un assaggio d'estate con picchi verso i 30 gradi. Oggi saranno però possibili ancora episodi di instabilità in alcune zone

10 Maggio 2022 - ore 06:00 Redatto da Redazione Meteo.it 10 Maggio 2022 - ore 06:00 Redatto da Redazione Meteo.it