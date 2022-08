Meteo, oggi martedì 16 agosto, tempo per lo più soleggiato. Caldo in aumento

Dopo il transito al Centro-Nord della debole perturbazione numero 3, nella giornata di oggi, martedì 16 agosto, il tempo sarà in prevalenza stabile sull’Italia, con dei residui temporali al mattino solo sul basso versante tirrenico e in Friuli Venezia Giulia.

Il caldo tra oggi e giovedì andrà intensificandosi soprattutto al Sud e nelle Isole, con punte massime di 36-38 gradi, non esclusi locali picchi di 40 gradi nelle Isole. Gran parte del Nord invece nella parte centrale della settimana sarà interessata da una fase di maltempo a causa della quarta perturbazione del mese, che mercoledì porterà un peggioramento al Nord-Ovest con rovesci e temporali anche di forte intensità, che giovedì potrebbero estendersi al resto del Nord, a Umbria e Toscana.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 16 agosto

Giornata di tempo in prevalenza stabile, con ampi rasserenamenti al mattino al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e lungo le coste del medio a basso adriatico; nubi più presenti a inizio giornata lungo il versante tirrenico, all’estremo Sud e nelle Isole, con residui rovesci o temporali tra Campania e Calabria tirrenica; possibili temporali al mattino anche in Friuli Venezia Giulia. Entro sera nuvole in aumento con qualche sporadico rovescio in Piemonte; sereno o poco nuvoloso in tutte le altre regioni.

Temperature minime in aumento al Centro-Sud; massime in generale rialzo, con il caldo più intenso nelle Isole, dove si toccheranno punte di 35-37 gradi. Venti deboli, con rinforzi da sudovest nello Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 agosto

Tempo in graduale peggioramento al Nord-Ovest, con nubi e qualche rovescio al mattino su Alpi e Liguria centrale; nel pomeriggio rovesci e temporali diffusi in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e alta Toscana, che insisteranno anche con forte intensità e rischio di nubifragi in serata. Cielo parzialmente nuvoloso nel resto del Nord e in Sardegna; sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni.

Temperature in calo al Nord-Ovest; in rialzo nel resto del Paese, con valori tra 30 e 34 al Nord-Est, in Emilia Romagna e al Centro; punte di 36-38 gradi al Sud e in Sicilia, fino a 40 gradi nel nord della Sardegna. Venti di Scirocco sui mari di ponente.