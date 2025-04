Meteo: oggi (23 aprile) instabilità in aumento. Le zone a rischio piogge

La giornata odierna (mercoledì 23 aprile) ha inizio con tempo inizialmente buono, ma con instabilità pomeridiana in aumento per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 6 di aprile) che poi, tra la fine del giorno e giovedì

24 porterà piogge sparse dapprima al Nord e, successivamente, anche al Centro e su parte del Sud. In rapida successione, un altro impulso perturbato (perturbazione numero 7 del mese) attraverserà l’Italia nel ponte del 25 aprile, portando altre nuvole e altri momenti piovosi in gran parte del Paese.

Una breve tregua dal maltempo è attesa tra la fine di sabato e le prime ore di domenica 27, prima del probabile arrivo di un’altra perturbazione (la numero 8 di aprile) e, quindi, di un nuovo peggioramento del tempo che dovrebbe coinvolgere soprattutto il Centro-Nord.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 23 aprile)

Alternanza tra sole e nuvole in tutta Italia. Improvvisi rovesci e temporali, specie nelle ore centrali del giorno, su Alpi, pianura lombardo-veneta, Emilia, zone interne del Centro, coste laziali, Basilicata, interno della Puglia, Appennino Campano, Calabria e Sicilia Orientale.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero calo, ma in ogni caso ancora al di sopra della norma in numerose località. Venti moderati su mari di ponente e Isole Maggiori, in ulteriore intensificazione in serata.

Le previsioni meteo per giovedì 24 aprile

Graduali schiarite al Nordovest, già da inizio giornata. Nuvole sul resto d’Italia: rovesci e temporali su Venezie, regioni centrali, Campania, nord della Puglia, Appennino Calabro-Lucano e, solo al mattino, anche su Levante Ligure ed Emilia.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, senza grandi variazioni al Sud e Isole.