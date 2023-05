Meteo, oggi domenica 14 maggio, ancora instabile. Domani ciclone mediterraneo

Anche questa domenica 14 maggio sarà caratterizzata da condizioni di marcata instabilità in gran parte del nostro Paese, con piogge e rovesci anche temporaleschi alternati a temporanee schiarite.

La prima parte della prossima settimana trascorrerà ancora con l’assenza dell’alta pressione e, anzi, con l’arrivo di un’altra intensa perturbazione (la nr. 5 del mese), con le caratteristiche di un ciclone mediterraneo, in sviluppo nella giornata di domani, lunedì 15, nel Canale di Sicilia e con il minimo di pressione posizionato, a fine giornata, in prossimità dell’Isola e diretto in seguito verso il Tirreno centrale.

Il vortice ciclonico con l’intensità prevista attualmente dai modelli matematici, sarebbe associato a venti tempestosi, con raffiche oltre i 100 km/h e mari molto agitati, con rischio di mareggiate; inoltre darebbe luogo ad una nuova fase di maltempo al Centro-Sud, con rischio di forti temporali e nubifragi già domani in Sicilia e nel basso versante tirrenico, per poi coinvolgere tutte le regioni centrali fino a medio Adriatico.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 14 maggio

Al mattino cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi in Piemonte, Emilia Romagna e regioni centrali; nuvolosità non compatta altrove, con qualche pioggia più isolata in Liguria, nelle Venezie e al Sud; parziali schiarite sulle Alpi, in Calabria e nelle Isole. Nel pomeriggio aumenterà la possibilità di locali rovesci e temporali al Centro-Nord (tranne le coste centrali tirreniche), in Campania, Foggiano e Sicilia orientale. Dalla serata peggiorerà in Sicilia e Calabria.

Temperature in rialzo al Nord e al Sud. Venti tesi di Scirocco su Ionio, Puglia e basso Adriatico; debole Maestrale o Tramontana su Tirreno e Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 15 maggio

Piogge e rovesci entro il pomeriggio in Sicilia, regioni meridionali, Abruzzo, Molise e Lazio, con rischio di forti temporali nelle zone tirreniche. Tempo più soleggiato altrove, con qualche pioggia su Sardegna e Marche. In serata i fenomeni più intensi investiranno Campania, Appennino centrale e Marche.

Giornata ventosa al Centro-Sud per forti venti, con raffiche di burrasca o tempesta, in rotazione antioraria intorno all’intensa depressione centrata nel basso Tirreno. Mari agitati al Sud e intorno alle Isole, con possibili mareggiate.