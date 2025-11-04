Meteo: oggi (4 novembre) sole e tempo stabile. Nebbie al Nord

L’ultima perturbazione è ormai lontana dall’Italia, su cui adesso si allunga l’alta pressione, che insisterà sul nostro Paese fino a giovedì 6, garantendo così condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con la sostanziale assenza di precipitazioni, mentre nelle ore notturne si formeranno un po’ di nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.

Con la serenità del cielo le temperature diurne saliranno su valori al di sopra della norma, mentre le minime scenderanno e risulteranno piuttosto basse al Centro-Nord, con valori che nelle regioni settentrionali si spingeranno anche sotto i 5 °C e localmente si potranno avvicinare allo zero.

Al momento un nuovo peggioramento sembra probabile a partire da venerdì 7, per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 2 di novembre) che inizialmente coinvolgerà più che altro la Sardegna, per poi portare maltempo nel fine settimana su gran parte del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 4 novembre)

Alternanza tra sole e nuvole al Sud, con poche piogge residue in questo inizio di giornata solo sui rilievi della Calabria; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno. Venti settentrionali al Sud, fino a moderati su Adriatico Meridionale e Ionio, che risulteranno molto mossi; altrove venti deboli, ma con il Tirreno meridionale e i mari intorno alle due Isole maggiori che resteranno ancora un po’ mossi.

Temperature massime in calo, specie al Sud: valori per lo più compresi tra 16 e 19 gradi al Nord e regioni centrali adriatiche; intorno ai 20 gradi nel resto d’Italia con punte fino a 22-23 gradi in Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 novembre

Tempo soleggiato in gran parte d’Italia. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamento tra Calabria meridionale, Sicilia e sud della Sardegna. Di notte e all’alba rischio di banchi di nebbia in pianura padana. Venti moderati da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio con mare mosso; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Temperature minime all’alba stazionarie o in ulteriore diminuzione: valori minimi anche prossimi ai 5°C nelle regioni centrali e vicini allo zero al Nord ma senza rischio di gelate. Temperature pomeridiane senza grandi

variazioni e sempre miti.