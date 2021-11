Meteo, oggi 24 novembre, poche piogge ma domani forte maltempo

Dopo una breve tregua dal maltempo che oggi, mercoledì 24 novembre, ci porterà ad avere poche piogge, nei prossimi giorni assisteremo al transito sull’Italia di alcune perturbazioni che riporteranno piogge, temporali e nevicate sulle Alpi e, in qualche occasione, anche in Appennino. La prima di questa serie di perturbazioni (la numero 7 del mese di novembre) in arrivo dalla Spagna, sarà responsabile di un peggioramento questa sera a iniziare dalla Sardegna e sul versante tirrenico della Penisola.

Domani nuvole e piogge in gran parte d’Italia, con il rischio di forti temporali al Centro-Sud e nelle Isole e nevicate sui rilievi del Nord. Tempo molto instabile anche venerdì e sabato, con temporali soprattutto nelle regioni tirreniche e forti venti. Nel corso del weekend aria fredda di origine artica raggiungerà il Centro-Nord, determinando un sensibile calo termico: il mese di novembre potrebbe concludersi quindi con un clima invernale al Nord e più freddo della norma anche al Centro e al Sud.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 24 novembre

Tempo soleggiato al Nord e in Toscana; poco nuvoloso in Umbria, Lazio e Sicilia occidentale. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia, ma con bassa probabilità di pioggia. Peggiorerà nel pomeriggio in Sardegna, con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; verso sera qualche pioggia anche su Lazio e Campania. Nella notte le piogge raggiungeranno basso Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna.

Temperature minime in calo al Centro-Nord, con possibili locali gelate al Nord; massime in leggero calo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Venti di Tramontana in Liguria, moderati orientali in Sardegna e nel basso Tirreno.

Previsioni meteo per giovedì 25 novembre

Piogge e rovesci fin dal mattino al Nord, in Umbria, Toscana, Lazio, zone ioniche e Sardegna; temporali in Sicilia. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni ovunque; rischio di forti temporali su Lazio, Calabria e Sicilia, in serata anche nel resto del Sud. Nevicate su Alpi e Prealpi, oltre 1200-1500 metri, più intense al mattino e da quota 700-800 metri su basso Piemonte e Appennino Ligure.

Temperature massime in calo al Nord e in Sardegna. Ventoso per Scirocco al Sud e sull’Adriatico centrale, Libeccio su Sardegna e medio Tirreno, Tramontana sul Ligure. Mari molto mossi.