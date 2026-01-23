FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, nuova perturbazione: 23-24 gennaio con pioggia e neve

Peggiora al Centro-nord con piogge dal pomeriggio in molti settori e deboli nevicate a quote basse su parte del Nordovest. Le previsioni meteo del 23-24 gennaio
Previsione23 Gennaio 2026 - ore 10:57 - Redatto da Meteo.it
Venerdì, una perturbazione atlantica (la numero 9 di gennaio) raggiungerà la nostra Penisola e, specie nella seconda parte del giorno, porterà un diffuso peggioramento del tempo al Centro-Nord mentre sabato, prima di abbandonare la nostra Penisola, farà sentire i suoi effetti al Sud; il peggioramento sarà accompagnato anche da nevicate fino a quote molto basse sui rilievi del Nord, con il possibile coinvolgimento di alcuni settori della Pianura Padana Occidentale verso la fine del giorno. Un’altra più intensa perturbazione (la numero 10 di gennaio) investirà la nostra Penisola, in rapida sequenza, già nella sera di sabato portando nuovo maltempo, entro la giornata di domenica, su gran parte d’Italia, con molte piogge, ancora neve a bassa quota in Piemonte ed entroterra ligure, venti e mari in rinforzo al Centro-Sud. Le temperature, in questa parte finale della settimana, continueranno a oscillare attorno ai valori medi stagionali, con un freddo tipicamente invernale, ma senza eccessi.

Previsioni meteo per venerdì 23 gennaio

Venerdì nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno al Sud e medio versante adriatico. Al mattino piogge deboli e isolate su Liguria, Bassa Lombardia, Emilia, Toscana e nord della Sardegna, con neve sull’Appennino Settentrionale oltre 800-1200 metri. Nel pomeriggio piogge sparse, per lo più deboli, su gran parte del Nordovest, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna Settentrionale, con neve fino a quote collinari sui rilievi del Nord. In serata piogge diffuse su gran parete del Centro-Nord, Campania e Sardegna, con neve fino a quote molto basse su Alpi e Appennino Ligure, a tratti anche fino alle vicine pianure del Piemonte.  Temperature in calo al Nord, in crescita nel medio versante adriatico e in gran parte del Sud.  Venti in rinforzo sui mari di ponente con mare mosso o molto mosso.

Previsioni meteo per sabato 24 gennaio

Sabato a inizio giornata piogge ancora piogge sparse nell’estremo Nord-Est, con neve sulle Alpi intorno ai 1000 metri, e più a sud qualche pioggia anche su Marche e regioni meridionali, ma in rapida attenuazione; nel pomeriggio qualche residua pioggia essenzialmente in Campania. Peggiora in Sardegna con nubi in aumento e piogge in arrivo dal pomeriggio, in estensione in serata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni tirreniche e Sicilia occidentale. Neve in Piemonte ed entroterra ligure fino a 300-400 metri. Temperature in generale ma comunque contenuto rialzo. Venti da moderati a tesi per lo più meridionali su Mar Ligure e al Centro-Sud con mari mossi o molto mossi.

