Meteo, nel weekend del 5-6 giugno torna il rischio temporali

Dopo un esordio pienamente estivo del mese di giugno, con sole e termometri fino a 30 gradi e oltre, si prospetta un cambio di rotta delle condizioni meteorologiche. Nel corso del fine settimana, infatti, l’alta pressione africana si ritirerà progressivamente, esponendo la nostra penisola al transito di alcuni impulsi perturbati e soprattutto a una marcata instabilità atmosferica. In queste ore l’Italia centro-meridionale è alle prese con una debole perturbazione (la n.2), in arrivo dalla zona fra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale, mentre un altro sistema nuvoloso (perturbazione n.3), legato a un vortice in quota, lambirà le regioni settentrionali nel corso del fine settimana. Infine una terza e più attiva perturbazione (la n.4), in formazione fra il nord del Marocco e la Spagna, investirà la nostra Penisola tra domenica e lunedì. Il risultato finale sarà un aumento dell’instabilità, dunque del rischio di rovesci e temporali, particolarmente diffusi e localmente intensi fra domenica e lunedì al Centro-Nord. E per la prima parte della prossima settimana non è previsto alcun miglioramento: a causa dell’assenza dell’alta pressione l’atmosfera sopra l’Italia resterà molto instabile, dunque favorevole allo sviluppo di numerosi rovesci e temporali. Con l’instaurarsi delle nuove condizioni di instabilità si avrà una flessione delle temperature, specialmente dove sono stati toccati i picchi più elevati; così, dopo l’improvviso balzo al di sopra della media, le temperature si porteranno su valori più vicini alla norma.

Previsioni meteo per sabato 5 giugno

Iniziali schiarite anche ampie al Nord-Est. Nubi sparse nel resto del Paese con qualche pioggia o rovescio su Alpi occidentali, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci e temporali attorno ai rilievi del Nord, occasionalmente anche sulle pianure del Nord-Ovest e, in serata, su quelle del Nord-Est.



Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, sulle regioni tirreniche e in Sardegna: clima estivo, con punte tra 27 e 31 gradi.

Previsioni meteo per domenica 6 giugno

Tempo spiccatamente variabile, con alternanza di annuvolamenti e schiarite, un po’ più ampie e durature all’estremo Nordovest, al Sud e sulla Sicilia. Nel corso della giornata instabilità in progressivo aumento, con rischio di rovesci e temporali soprattutto al Nord-Est, Lombardia orientale, Liguria, regioni centrali e Sardegna: non si escludono fenomeni localmente intensi.

Temperature in ulteriore leggero calo al Centro-Nord e in Sardegna; ancora possibili locali picchi leggermente oltre i 30 gradi al Sud e sulla Sicilia.