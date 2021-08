Le condizioni meteo del weekend del 28 e 29 agosto saranno influenzate dal transito di una perturbazione che raggiungerà l'Italia venerdì 27. L'andamento del tempo nel fine settimana presenta ancora ampi margini di incertezza: il tempo sull'Italia sarà infatti condizionato da una vasta area di bassa pressione posizionata sull'Europa orientale.

Sabato e domenica saranno quindi giornate instabili e con clima gradevole, senza eccessi di caldo. Le temperature al Nord-Est e sulle regioni centrali adriatiche resteranno addirittura sotto le medie stagionali, mentre le zone più calde d'Italia saranno le Isole, dove comunque il termometro non supererà i 32-33 gradi.

Sabato 28 un fronte instabile transiterà sulle regioni del Centro-Sud. Sarà una giornata soleggiata al Nord, salvo annuvolamenti sui rilievi con rischio di brevi e isolati temporali sulle Alpi occidentali e sulle Prealpi centro-orientali. Prevarrà il sole anche sulle Isole e sul versante ionico. Sul resto del Centro-Sud il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Al mattino rischio di rovesci e temporali su sud della Toscana, Umbria e Lazio; qualche fenomeno potrà interessare anche la Campania, il settore del Gargano e la Calabria tirrenica. Da metà giornata tempo in miglioramento su Toscana, Umbria e Lazio, con rischio di rovesci sull’Appennino centrale, sulla Campania centro-orientale e in Puglia.

Le temperature minime caleranno tra Lombardia, Emilia Romagna e regioni di Nord-Est, mentre le massime saranno in calo al Centro-Sud (specie sulle regioni adriatiche) e in aumento in Emilia Romagna.

Domenica 29 sarà una giornata nel complesso più soleggiata anche nelle regioni del Centro-Sud. Annuvolamenti potranno interessare principalmente le aree montuose del Paese, più consistenti e associate a locali rovesci o temporali nelle Alpi orientali e sull’Appennino settentrionale. Brevi rovesci più occasionali saranno possibili nel resto del settore alpino e appenninico, sulle colline della Puglia e nel nord-est della Calabria. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni del Centro-Sud e in Sardegna; massime in calo al Sud.