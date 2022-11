Meteo, nel weekend del 26-27 novembre nuova perturbazione e venti freddi

Nel weekend del 25-26 novembre una perturbazione in arrivo da ovest, la n.9, determinerà l’approfondimento di una circolazione di bassa pressione nei pressi delle regioni meridionali, determinando tempo perturbato e ventoso soprattutto al Sud e in Sicilia.

Sabato 26 novembre al Nord cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo in Romagna dove in mattinata saranno presenti molte nuvole con qualche pioggia. Sul resto del Paese cielo nuvoloso, con schiarite in Sardegna e sulla Toscana. Al mattino piogge sparse sulle regioni centrali adriatiche e sul Lazio centro-meridionale; piogge, rovesci e possibili temporali al Sud e sulla Sicilia. Nella seconda parte della giornata si esauriranno le precipitazioni sulle Marche, nel Lazio e in Abruzzo; al Sud tempo molto perturbato e possibilità di piogge intense. Qualche pioggia isolata sulla Sardegna nord-orientale. Sull’Appennino centro-meridionale nevicate sopra 1400 metri circa.

Temperature senza grosse variazioni al Nord, in calo altrove nei valori massimi. Venti tesi settentrionali sulla Liguria, al Centro-Sud e sulla Sardegna; tesi meridionali sul mare Ionio e sul Salento, in intensificazione la sera su tutte le regioni meridionali. Mari: moto ondoso in intensificazione su tutti i mari a partire da quelli di ponente; entro sera diverranno quasi tutti molto mossi, fino ad agitato il settore ovest del Tirreno.

Domenica 27 novembre sarà una giornata di sole sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna; ampie schiarite sono previste al Centro, in particolare tra Lazio e Toscana. Nuvole e locali precipitazioni al mattino su Abruzzo e Molise, con nevicate fino a 1000 metri. Piogge e rovesci in Basilicata, Calabria, Puglia meridionale e nord della Sicilia; sulla Calabria ionica saranno possibili precipitazioni molto intense. Nevicate fino 1200-1000 metri sui rilievi della Basilicata.

Temperature in lieve diminuzione quasi ovunque, venti deboli al Nord, da moderati a tesi settentrionali al Centro e in Sardegna, da moderati a forti all’estremo Sud e in Sicilia.