Meteo, nebbia fitta al Nord: ecco dove e quando

Le previsioni meteo di oggi, domani e dopodomani ci annunciano la possibile presenza di nebbia fitta al Nord. Ecco quando e dove le varie città di Lombardia ed Emilia Romagna, in primis, dovranno far i conti con questo fenomeno atmosferico che crea numerosi disagi soprattutto a chi guida in quanto riduce notevolmente la visibilità.

Meteo, nebbia fitta al nord: le città coinvolte

Così come annunciato precedentemente nelle varie previsioni meteo, l'anticiclone sta regalando giornate di sole in quasi tutta Italia e una certa stabilità oltre che temperature in lieve rialzo.

Come rovescio della medaglia l'alta pressione, non essendo sempre sinonimo di bel tempo, ha regalato alla Pianura Padana il ritorno nebbia. Le maggiori città interessate? Quelle di: Asti, Alessandria, Pavia, Milano, Bologna e Modena. La nebbia, da venerdì 17 dicembre 2021, fino a domenica 19 dicembre 2021, potrebbe avvolgere, soprattutto al mattino e in tarda serata, le città di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre che alcune valli del Centro e il Tavoliere delle Puglie.

Nello specifico, per quanto riguarda le previsioni meteo per la Lombardia, dal 17 al 19 dicembre 2021 è prevista nebbia, soprattutto al mattino, nelle città di:

Varese

Como

Cremona

Mantova

Pavia

Milano

Bergamo

Brescia

Lodi

Monza

Le previsioni meteo in merito alla nebbia fitta in Emilia Romagna ci preannunciano che fino a domenica 19 dicembre 2021 le città interessate saranno: Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Ferrara e Forlì.

In Veneto invece ad essere interessate saranno soprattutto: Rovigo, ma anche Verona, Vicenza, Venezia e Padova.

Tale scenario favorisce, soprattutto, al Nord, l'accumulo di smog. Le conseguenze riguardano pertanto un peggioramento della qualità dell’aria in particolare intorno alle grandi aree urbane come: Milano e Bologna dove sono già scattati alcuni blocchi al traffico.

Come si forma la nebbia?

Come si forma la nebbia e quali condizioni atmosferiche ne favoriscono la presenza? Tale fenomeno meteorologico viene causato alla condensazione del vapore acqueo in prossimità del suolo. Ci sono tuttavia differenti meccanismi e condizioni che portano alla presenza della nebbia nelle varie città italiane. Si sente parlare, infatti, di:

nebbia da irraggiamento. Si forma dopo il tramonto, ovvero dopo che il suolo ha ceduto calore allo spazio tramite irraggiamento e raffreddandosi assorbe calore dall’aria

da avvezione quando l'aria umida passa orizzontalmente sopra al terreno freddo e viene così raffreddata. Questo fenomeno si verifica soprattutto sul mare.

da umidificazione. In questo caso il vapore acqueo entra velocemente nell’atmosfera tramite evaporazione e si condensa dopo la saturazione

nebbia frontale

I meccanismi sono però solo due. Il primo: umidificazione della massa d'aria vicina al suolo. Il secondo: raffreddamento dell'aria.

Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale si parla di vera e propria nebbia quando la visibilità è inferiore ai 1000 metri, mentre di foschia quando la visibilità è in una fascia compresa tra i 1000 a 5000 metri.