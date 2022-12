Meteo Natale, la tendenza: anticiclone protagonista, ma non ci sarà il sole per tutti

La settimana di Natale si sta aprendo con un anticiclone in rinforzo verso l'area del Mediterraneo, e dopo un vero e proprio via vai di perturbazioni in Italia prende il via una fase meteo decisamente più stabile e tranquilla.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo l'alta pressione ci accompagnerà fino al weekend della Vigilia e di Natale, con l'eccezione solo di un veloce passaggio perturbato atteso a metà settimana. Più nello specifico, a portare qualche pioggia sarà una debole perturbazione in transito oltralpe, la cui coda farà sentire i suoi effetti anche al Nord e in parte del Centro Italia tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre. Nella parte finale della settimana, poi, l'anticiclone tornerà ad avere la meglio ovunque.

La tendenza meteo fino a Natale

La giornata di giovedì 22 dicembre esordirà con nebbie e nubi basse in pianura al Nord e sulle coste dell’alto Adriatico. Nel frattempo la debole perturbazione in transito scivolerà lungo la Penisola, portando annuvolamenti e qualche pioggia sporadica nelle regioni centrali, per poi allontanarsi rapidamente dall’Italia a fine giornata. Il cielo rimarrà in prevalenza poco nuvoloso al Sud e non mancheranno schiarite sulle Alpi centro-orientali.

Da venerdì poi l’Italia sarà di nuovo abbracciata dall’alta pressione, che garantirà condizioni meteo stabili fino al weekend di Natale con una prevalenza di tempo asciutto e un clima insolitamente mite. L'anomalia termica sarà marcata soprattutto al Centro-Sud, nelle Isole maggiori e sulle zone alpine, con temperature ben al di sopra della media stagionale.

Nelle aree di pianura del Nord e lungo le coste dell’alto Adriatico, invece, la stabilità atmosferica darà luogo alla formazione di nebbie e strati di nubi basse che potranno risultare anche insistenti. Le temperature massime resteranno dunque su valori più contenuti in queste zone, dove la Vigilia e la giornata di Natale saranno stabili ma piuttosto grigie.