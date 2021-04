Meteo, mercoledì 21 aprile nuova perturbazione in arrivo

L’alta pressione continua a latitare e anche nei prossimi giorni non accennerà a prendere in mano la situazione meteorologica. Al contrario da mercoledì 21 aprile inizieremo a sentire gli effetti della perturbazione numero 8 del mese di aprile. Nella parte centrale della settimana questa perturbazione porterà nuvole e piogge sparse in molte regioni: mercoledì pioverà al Nord e in Sardegna, mentre giovedì vivremo ancora condizioni di instabilità al Nord-est, ma con le piogge che riguarderanno soprattutto gran parte del Centro-Sud. Per di più tra venerdì e sabato è molto probabile il passaggio di un’altra perturbazione (la numero 9 di aprile) che potrebbe portare altre piogge insistenti e temporali, ancora una volta soprattutto sulle regioni centrali, meridionali e in Sardegna. In compenso le temperature nei prossimi giorni tenderanno a salire e ad allinearsi alle medie stagionali, anche per l’attivazione di venti di Scirocco. Nel prossimo fine settimana poi è possibile che la situazione meteo diventi più stabile e soleggiata, con temperature in crescita e anche oltre la norma.

Previsioni meteo per mercoledì 21 aprile

Mercoledì nuvolosità in aumento su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, più ampie sulle regioni adriatiche e al Sud. Piogge sparse al Nord: deboli precipitazioni più diffuse su Piemonte e Val d’Aosta, piogge isolate sulla Liguria e in Lombardia, verso il Nord-est dove non si escludono locali e brevi temporali in Veneto. Locali piogge riguarderanno anche il nord della Sardegna, e in serata la Sicilia. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in ulteriore aumento invece al Sud e Isole con possibili punte fino a 20 gradi. Venti di Scirocco in moderato rinforzo sui mari di Ponente.

Previsioni meteo per giovedì 22 aprile

Giovedì situazione in miglioramento con prevalenza di sole al Nord-ovest. Tempo ancora instabile al Nord-est, con brevi rovesci o temporali specialmente nel pomeriggio fra Emilia e Venezie. Tendenza a schiarite in Toscana. Nuvolosità più diffusa al Centro-sud e sulle Isole, con le piogge che insisteranno soprattutto tra Lazio, Abruzzo, Molise, nord della Puglia e Campania.



Temperature minime in aumento quasi ovunque; valori massimi in lieve aumento al Nord-ovest e Sardegna, altrove stabili o in lieve calo. Venti tesi di d sul Tirreno; i mari risulteranno molto mossi specialmente in prossimità delle Isole Maggiori.