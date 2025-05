Meteo: mercoledì 14 più stabile, poi maltempo con nubifragi e forti venti!

Le condizioni di instabilità che hanno caratterizzato l’inizio della settimana, nella giornata di mercoledì 14 maggio concedono una pausa in quasi tutto il nostro Paese, con qualche isolato rovescio pomeridiano solo in alcune zone montuose. Dal Nord Africa però si sta avvicinando un’intensa perturbazione (la nr. 4 di maggio), accompagnata da un attivo vortice depressionario che potrà acquisire energia nel suo percorso sul Mediterraneo centrale.

Le prime precipitazioni arriveranno nella seconda parte di mercoledì in Sardegna; giovedì 15 la perturbazione investirà Sicilia, Sardegna e regioni meridionali, portando fenomeni intensi e una fase di maltempo che poi venerdì 16 coinvolgerà anche parte del Centro. Tra giovedì e venerdì infatti sono attese piogge e temporali, con rischio di locali nubifragi, venti molto forti, mareggiate e di conseguenza possibili criticità.

Il vortice depressionario, che venerdì sarà posizionato all’estremo Sud, darà luogo a un deciso rinforzo della ventilazione anche al Centro-Nord, con venti nordorientali, che da giovedì sera potranno favorire la formazione di temporali nelle regioni di Nord-Est, in rapido spostamento lungo la pianura Padana nelle prime ore di venerdì in direzione del Piemonte. Il generale peggioramento previsto per venerdì darà luogo ad un sensibile calo termico in tutto l’Italia. I dati attualmente disponibili indicano un miglioramento con tempo più stabile nel fine settimana, tendenza questa che andrà confermata con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 maggio

Instabilità in attenuazione. Al mattino cieli poco nuvolosi su Venezie, Emilia Romagna e Centro-Sud; più nubi nel resto del Nord e in Sardegna, con locali piogge in Piemonte. Nel pomeriggio sviluppo di qualche rovescio o breve e isolato temporale solo sul settore alpino, specie quello occidentale, e lungo l’Appennino.

Progressivo aumento delle nubi nelle Isole, con le prime piogge tra pomeriggio e sera in Sardegna; nella notte piogge e rovesci anche in Sicilia. Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord e vicine alla norma. Dalla sera venti orientali in netta intensificazione tra Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 15 maggio

Fin dalle prime ore del giorno piogge e qualche temporale in Sardegna, Sicilia e Calabria; nuvole in aumento nel resto del Sud, su Lazio, Abruzzo e Molise; sereno o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio maltempo al Sud e nelle Isole, con piogge e temporali anche intensi; possibili nubifragi in Sicilia e Calabria. Nubi e piogge per lo più deboli anche in Molise, Lazio e Abruzzo.

Tempo soleggiato in gran parte del Nord, in Toscana e Marche, ma con un rapido peggioramento verso sera al Nord-Est per l’arrivo di temporali, che nella notte attraverseranno anche Emilia, Lombardia e Piemonte. Temperature massime in calo nelle Isole, in temporaneo rialzo al Nord. Ventoso per forti venti al Sud e Isole, con raffiche fino a 70-80 km/h e mari agitati.