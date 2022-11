Meteo, martedì 15 novembre nuove piogge in arrivo

Quella appena iniziata sarà una settimana in cui l’alta pressione resterà lontana dal Mediterraneo e dall’Italia. Protagonista sarà un flusso occidentale umido e mite che convoglierà verso il nostro Paese diverse perturbazioni atlantiche. La prima di queste, la numero 5 del mese, investirà l’Italia tra martedì 15 e mercoledì 16 novembre, con le prime piogge in arrivo già nella giornata di martedì in molte zone del Centro-Nord; sarà inoltre accompagnata da un rinforzo dei venti meridionali.

Seguirà giovedì un temporaneo ma generale miglioramento del tempo in attesa del probabile arrivo venerdì di una nuova perturbazione (la n. 6 di novembre).

L’evoluzione successiva resta incerta, tuttavia l’attuale tendenza mostra la possibilità che il tempo resti instabile e piovoso in molte regioni specie del Centro-Sud. Il clima, nonostante il tempo a tratti perturbato, resterà mite con temperature leggermente superiori alle medie stagionali soprattutto nelle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 15 novembre

Al Sud e, soprattutto, in Sicilia tempo abbastanza soleggiato seppur con il passaggio di un po’ di nuvolosità che renderà il cielo anche parzialmente nuvoloso. Molte nubi al Centro-Nord, anche dense e diffuse nelle regioni settentrionali e in Toscana dove nel corso della giornata saranno possibili piogge intermittenti, generalmente deboli ma fino a moderate tra Liguria e Toscana; tra pomeriggio e sera qualche pioggia raggiungerà anche Umbria, Marche, Lazio e nord-ovest della Sardegna.

Temperature massime in lieve calo al Nord e in Toscana, senza grandi variazioni altrove con valori intorno ai 20 gradi al Sud e Isole. Venti meridionali in rinforzo su Mar Ligure, Sardegna, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia dove i mari diverranno mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 novembre

Al Nord mattinata nuvolosa con piogge nel Nord-Est ma la tendenza vedrà un miglioramento: nel pomeriggio ampie schiarite nel Nord-Ovest, insisteranno le nubi nel Nord-Est ma con fenomeni in attenuazione. Al Centro-Sud resisteranno ampie schiarite su Salento, Calabria ionica e meridionale, Sicilia orientale; altrove giornata molto nuvolosa con piogge sparse, localmente moderate.

Temperature per lo più in aumento e superiori alle medie stagionali: valori di 20 gradi e oltre in Puglia, Basilicata, Calabria e Isole. Venti generalmente deboli al Nord, moderati o localmente tesi per lo più da sud o sudovest al Centro-Sud. Mari mossi, fino a molto mossi il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno sud-occidentale.