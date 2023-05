Meteo: maltempo in lenta attenuazione, ma domani arrivano ancora piogge e temporali. Le previsioni per il 18 e 19 maggio

Un potente ciclone mediterraneo insiste a ridosso dell'Italia portando un'ondata di forte maltempo responsabile di una situazione drammatica soprattutto in Emilia Romagna.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che il maltempo più intenso tenderà finalmente ad attenuarsi nella seconda parte di mercoledì, e giovedì 18 maggio il ciclone abbandonerà finalmente l'Italia. Alle sua spalle, tuttavia, l'atmosfera resterà instabile, e anche nella giornata di domani non mancheranno piogge e temporali. Ma per l'Emilia Romagna, dopo le drammatiche alluvioni, si profila finalmente una giornata di tregua.

Tra venerdì e il weekend, poi, l'Italia dovrà fare i conti con una nuova perturbazione che con il suo carico di pioggia farà sentire i suoi effetti praticamente in tutto il Paese.

Le previsioni meteo per giovedì 18 maggio

Quella di domani sarà un’altra giornata in generale nuvolosa, ma con piogge meno diffuse e in generale meno intense, per lo più concentrate su estremo Nord-Ovest, regioni centrali, Puglia e Basilicata; nel pomeriggio rinnovato rischio di locali rovesci e isolati temporali sul Centro-Sud.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est e regioni tirreniche, con poche variazioni altrove. Venti in attenuazione.

Le previsioni meteo per venerdì 19 maggio

Venerdì piogge sul Nord-Ovest, in particolare in Piemonte, e su Toscana e Sardegna; nel pomeriggio possibili precipitazioni anche su Lazio e Sicilia; entro sera coinvolti marginalmente il Nord-Est e la Calabria.

Temperature in generale stabili o in aumento, fatta eccezione per il Nord-Ovest. Venti di Scirocco in intensificazione.