FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: maltempo in arrivo! Nuovo ciclone e venti in rinforzo

Meteo: maltempo in arrivo! Nuovo ciclone e venti in rinforzo

Le previsioni meteo per l'inizio della settimana vedono il ritorno del maltempo sull'Italia con piogge e temporali, forti venti e calo termico.
Previsione12 Aprile 2026 - ore 11:48 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Aprile 2026 - ore 11:48 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione presente sull’Italia si sta indebolendo sotto la spinta di due perturbazioni, una (la n.1) in scorrimento tra la Francia e l’Europa centrale, l’altra (la n.2) in risalita dal nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale. La prima si limiterà a lambire le regioni settentrionali allontanandosi verso la Scandinavia, mentre la seconda sarà causa di condizioni di maltempo più diffuso e, essendo accompagnata da un profondo vortice ciclonico, anche da un notevole rinforzo dei venti. Il peggioramento del tempo, già in atto in termini di precipitazioni al Nord-Ovest e sulla Sardegna, diverrà più evidente nei primi giorni della nuova settimana, con precipitazioni più diffuse e localmente intense.

Da giovedì 16 la perturbazione si allontanerà favorendo un miglioramento della situazione, a parte le ultime residue precipitazioni all’estremo Sud. Pertanto, nella seconda parte della settimana si prospettano condizioni di tempo in generale più stabile, con solo il rischio di brevi e isolati rovesci pomeridiani sui rilievi.

L’imminente peggioramento sarà accompagnato da un calo termico che, entro martedì 14, si estenderà gradualmente a tutto il Paese, con valori che si riavvicineranno alla media dopo la fase di caldo anomalo; in qualche caso scenderanno anche un po’ al di sotto, in particolare al Nord-Ovest. Da metà settimana, le temperature torneranno a risalire assestandosi per lo più su livelli nella norma o leggermente sopra.

Le previsioni meteo per lunedì 13 aprile

Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile con temporanee schiarite anche ampie, specie fra l’isola e la Calabria. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con precipitazioni sparse su gran parte del Nord, zone interne e tirreniche del Centro e Sardegna. Possibili anche dei temporali fra Sardegna e settore tirrenico. Fenomeni particolarmente persistenti e abbondanti sul Piemonte. Neve oltre i 1800-2000 metri circa sulle Alpi. Qualche più sporadica pioggia possibile anche sull’Appennino meridionale e, in serata, anche nelle coste campane.

Temperature massime per lo più in calo, eccetto nei settori adriatici e ionici dove si avranno dei locali rialzi; valori sotto la media all’estremo Nord-Ovest, ancora piuttosto miti all’estremo Sud e in Sicilia. Ventoso per venti in rotazione ciclonica attorno al centro barico posizionato fra Corsica e Sardegna. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Ionio, Adriatico e Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 14 aprile

Cielo in generale nuvoloso, con le nubi più compatte al Centro-Nord e in Sardegna, salvo delle iniziali schiarite ampie all’estremo Sud e in Sicilia. Al mattino piogge sparse e locali rovesci in gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con quota neve intorno a 1800-2200 metri sulle Alpi. Nel pomeriggio fenomeni in esaurimento al Nord-Ovest, in intensificazione, invece, in Toscana e zone interne del Centro, e in estensione alle aree interne del Sud e in Sicilia con anche dei temporali.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese. Ancora un po’ ventilato con mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Mare di Sardegna e Ionio orientale.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 12 aprile con primi segnali di peggioramento! Maltempo da lunedì 13
    Previsione12 Aprile 2026

    Meteo: 12 aprile con primi segnali di peggioramento! Maltempo da lunedì 13

    L'alta pressione sull'Italia sta gradualmente arretrando dietro la spinta di 2 perturbazioni, la seconda delle quali innesca una fase di maltempo
  • Meteo 12 aprile: alta pressione in ritirata! Tornano temporali e forti venti
    Previsione12 Aprile 2026

    Meteo 12 aprile: alta pressione in ritirata! Tornano temporali e forti venti

    Dopo un periodo di bel tempo, riecco il maltempo sull'Italia con il clou previsto a inizio settimana. Oggi (12 aprile) prime piogge e venti.
  • Meteo: da domani (12 aprile) primi segnali di ritorno del maltempo
    Previsione11 Aprile 2026

    Meteo: da domani (12 aprile) primi segnali di ritorno del maltempo

    Le previsioni meteo per domenica 12 aprile, vedono i primi segnali di cambiamento del tempo con due strutture cicloniche dirette verso l'Italia.
  • Meteo: oggi (11 aprile) bel tempo e clima caldo. Da domenica 12 prime piogge
    Previsione11 Aprile 2026

    Meteo: oggi (11 aprile) bel tempo e clima caldo. Da domenica 12 prime piogge

    Oggi (11 aprile) resiste il bel tempo sull'Italia con temperature oltre la norma e tanto sole. Da domenica 12 graduale aumento delle nuvole.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
Tendenza12 Aprile 2026
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
La tendenza meteo fino a metà settimana vede condizioni di maltempo sull'Italia con temperature in calo, da giovedì 16 graduale miglioramento.
Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
Tendenza11 Aprile 2026
Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
Fase di maltempo in vista per l'Italia nei primi giorni della prossima settimana con venti, temporali localmente anche forti e calo termico.
Meteo, nuova ondata di maltempo in vista. I dettagli
Tendenza10 Aprile 2026
Meteo, nuova ondata di maltempo in vista. I dettagli
Marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche: all'inizio della prossima settimana precipitazioni anche intense, abbondanti e forte rinforzo dei venti
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 12 Aprile ore 12:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154