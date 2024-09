Meteo: maltempo nei prossimi giorni, rischio criticità fino a giovedì 19 settembre

Nella seconda parte della settimana, la circolazione ciclonica che sta coinvolgendo l’Italia e molte zone dell’Europa centro-orientale andrà lentamente a indebolirsi.

Da evidenziare però l’elevato rischio di situazioni potenzialmente critiche nella zona compresa tra l’Emilia, la Romagna e le Marche settentrionali, che tra martedì e giovedì sarà probabilmente nel mirino di precipitazioni abbondanti e particolarmente insistenti. Solo nella seconda parte di giovedì, infatti, i fenomeni saranno in lenta attenuazione.

La tendenza meteo da giovedì 19 settembre

Giovedì le piogge saranno insistenti sull’Emilia Romagna e nel nord delle Marche, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno poi ad attenuarsi in queste zone, mentre qualche rovescio o temporale isolato dovrebbe coinvolgere le zone interne del Centro Italia, la Sicilia settentrionale e la Puglia. Dopo il sensibile calo dei giorni precedenti le temperature saranno in rialzo al Nord, mentre altrove non sono previste variazioni significative.

Nella notte successiva saranno possibili rovesci all’estremo Sud, in particolare sulla Sicilia meridionale.

Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, venerdì 20 settembre si potranno di nuovo osservare piogge sparse soprattutto tra la Romagna e le Marche. Nella seconda parte della giornata qualche rovescio isolato potrà interessare la Sicilia ionica e le Marche, mentre nel resto delle regioni il tempo tenderà a migliorare.

Le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente, e lievemente, sulle regioni centro-settentrionali.

La tendenza meteo per il weekend dell'equinozio d'Autunno, che cadrà domenica 22 settembre, è ancora piuttosto incerta. Le attuali proiezioni, tuttavia, mostrano uno scenario più tranquillo, con tempo più stabile e temperature vicine alla norma. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere più dettagli.