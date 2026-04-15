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Meteo 15 aprile: maltempo al Centro-Sud e Isole! Migliora al Nord

Il maltempo insiste oggi al Centro-Sud e nelle Isole con piogge di forte intensità mentre la ventilazione si attenua. Al Nord inizia a migliorare
Previsione15 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione15 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

L’intenso vortice ciclonico (perturbazione n.2 di aprile) responsabile della fase di maltempo e dei forti venti che hanno investito gran parte dell’Italia, anche nella giornata di oggi (mercoledì 15) farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, mentre le regioni settentrionali vedranno un graduale miglioramento, più evidente al Nord-Ovest. L’intensa ventilazione andrà attenuandosi, ma i venti soffieranno ancora moderati o localmente forti, in rotazione antioraria intorno al minino di pressione centrato in prossimità della Sicilia.

Giovedì 16 il vortice si allontanerà verso il mar Libico e una residua instabilità sarà relegata alle Isole e al basso versante tirrenico; il resto del Paese infatti inizierà a beneficiare di condizioni in prevalenza stabili grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, che poi tra venerdì 17 e sabato 18 occuperà anche il Mediterraneo centrale e tutta l’Italia.

Il tempo quindi sarà stabile e soleggiato da Nord a Sud, con temperature in rialzo e di nuovo sensibilmente oltre la media. La tendenza per la giornata di domenica 19 non ha ancora una sufficiente affidabilità; probabilmente in alcune aree del Centro-Nord potrà tornare dell’instabilità. L’invito è di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 15 aprile

Nella notte e al mattino piogge su Venezie ed Emilia Romagna; rovesci e temporali anche forti su regioni centrali adriatiche e al Sud. Nel pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne del Centro-Sud, in Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Isole e nel Lazio, anche di forte intensità. Nuvolosità non compatta altrove, con isolati rovesci su Prealpi lombarde e orientali, Romagna, bassa Toscana e Calabria ionica.

Temperature minime in lieve calo; massime in rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo sul medio Adriatico e in Sicilia. Venti moderati di Scirocco tra Ionio e Adriatico meridionale, da nord o nordest in Liguria, Toscana e Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 16 aprile

Migliora con ampi rasserenamenti al Nord, in Toscana, Umbria, coste del medio Adriatico; al mattino poche nuvole anche su Lazio e Sardegna.

Nuvoloso nel resto dell’Italia, con piogge in mattinata nel basso versante ionico; nel pomeriggio temporali isolati su interno del Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in generale rialzo. Venti in prevalenza deboli.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Aprile ore 12:59

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