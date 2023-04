Meteo, maggio prosegue con clima primaverile e pioggia: la tendenza da mercoledì 3

Dopo essersi aperto con un 1° Maggio segnato da maltempo intenso e diffuso, il prossimo proseguirà all'insegna di condizioni meteo instabili per quasi tutta la prossima settimana. L'intensa perturbazione in arrivo nel weekend, infatti, darà origine a un vortice ciclonico destinato a insistere a ridosso delle nostre regioni fino a mercoledì 3 maggio, influenzando le condizioni meteo soprattutto al Centro-Sud. Si profila poi un ritorno dell'alta pressione, destinato però a durare poco: il primo weekend di maggio potrebbe vedere l'arrivo di una nuova perturbazione.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

La giornata di mercoledì 3 maggio sarà contrassegnata dagli ultimi strascichi della perturbazione giunta nel fine settimana. L’area depressionaria a essa collegata graviterà infatti ancora in prossimità delle nostre regioni centro-meridionali, determinando nel corso della giornata alcune precipitazioni sul medio Adriatico, nel Lazio, al Sud e in Sicilia. In particolare nel Lazio e nell’isola saranno possibili anche locali rovesci o temporali. Schiarite anche ampie, invece, si allargheranno dal Nord-Ovest fino al Nord-Est e alla Toscana. In Sardegna nubi sparse e variabili senza piogge. Le temperature saranno in lieve calo sul medio e basso Adriatico, in rialzo grazie alle schiarite su Nord-Est, Toscana e Sardegna occidentale, con ritorno a valori anche sopra i 20 gradi. I venti saranno fino a moderati settentrionali su Ligure, alto Adriatico, Toscana, Umbria e Isole, di Scirocco intorno alla Puglia meridionale.

Giovedì l’area di bassa pressione si allontanerà definitivamente verso la Grecia e sull’Italia andrà rinforzando un promontorio di alta pressione con ritorno di un tempo più stabile e prevalentemente soleggiato. Qualche breve episodio di instabilità potrà ancora essere possibile tra i rilievi e il settore ionico della Calabria e della Sicilia orientale; per il resto tempo asciutto e con molte aree ben soleggiate. Nelle temperature prevarranno i rialzi associati anche ad una attenuazione della ventilazione; residui rinforzi dai quadranti settentrionali saranno possibili solo su medio e basso Adriatico, Ionio e canale di Sicilia.

Nuove piogge in vista alla fine della settimana

Secondo gli ultimi aggiornamenti, per venerdì 5 maggio si profilano ancora prevalenti condizioni di alta pressione. Sulle pianure del Nord e al Centro-Sud prevarrà il sole con alcuni annuvolamenti più consistenti ma innocui lungo l’Appennino e con temperature in ulteriore aumento. Solo sulle Alpi in giornata potremo avere alcune locali piogge o brevi rovesci o temporali, segnale di un primo indebolimento dell’anticiclone lungo il suo margine settentrionale che diverrà più evidente nel primo weekend di maggio.

Tra sabato e domenica, infatti, sembra possibile il transito di un fronte instabile sulle regioni settentrionali: ne conseguirà un calo delle temperature e l’arrivo di nuove piogge – preziose sul fronte della siccità –, con possibili episodi temporaleschi in Val padana. Domenica una locale instabilità potrebbe coinvolgere anche le zone montuose del Centro Italia e della Sardegna. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta, che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.