Meteo, lunedì 19 aprile tempo ancora instabile specie al Centro-Sud

Lunedì 19 aprile ancora tanta instabilità, specie al Centro-Sud, perché sull’Italia insisterà la perturbazione numero 7 del mese: quindi avremo numerosi rovesci e temporali, specie nelle ore pomeridiane, su regioni centrali e meridionali, con nuove nevicate sulle zone appenniniche e temperature ancora in generale leggermente al di sotto della norma. Instabilità che, sebbene attenuata, caratterizzerà anche la giornata di martedì 20, mentre per mercoledì 21 è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 8 del mese) che nella parte centrale della settimana porterà nuvole e piogge sparse ancora una volta soprattutto al Centro-Sud; in compenso le temperature tenderanno a salire e ad allinearsi alle medie stagionali.

Nel prossimo fine settimana poi è probabile che la situazione meteo diventi più stabile e soleggiata, caratterizzata anche da temperature oltre le medie stagionali.

Previsioni meteo per lunedì 19 aprile

Nuvole quasi ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Rovesci e temporali, nel corso del giorno su Venezie, Liguria, gran parte del Centro (eccetto le coste di Abruzzo e Molise), Sud e Isole maggiori; neve oltre 1100-1300 metri su Alpi orientali e dorsale appenninica.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo al Centro-Nord, in lieve calo al Sud. Ventoso per venti di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche fino a 50-60 km/h in Calabria e Sicilia.

Previsioni meteo per martedì 20 aprile

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia. Brevi rovesci e temporali, specie nella parte centrale del giorno, su Alpi, Levante ligure, zone interne del Centro-Sud e montagne della Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi oltre 1500 metri.

Temperature massime in generale leggero aumento.