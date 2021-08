Meteo, lunedì 16 agosto arriva una perturbazione

La settimana inizia con una giornata di tempo molto instabile sulle regioni settentrionali, con sviluppo di temporali anche di forte intensità su Alpi, Lombardia e al Nord-Est, a causa dell'arrivo in questo lunedì 16 agosto, di una perturbazione atlantica. L’aria relativamente più fresca che l’accompagna darà luogo ad una prima attenuazione del caldo al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna, mentre nel resto del Paese invece le temperature sono addirittura in ulteriore temporaneo aumento.

Martedì ulteriore calo termico al Centro-Nord; tra mercoledì e giovedì l’intensa ondata di calore terminerà anche al Sud e in Sicilia. Si conferma anche un aumento della ventilazione su gran parte dei nostri mari.

Previsioni meteo per lunedì 16 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso in Emilia Romagna, al Centro-Sud e nelle Isole; nuvole fin dal mattino con qualche pioggia o brevi temporali su Alpi centro-orientali e Prealpi lombarde; un po’ di nuvole nel resto del Nord, soprattutto in Liguria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche di forte intensità su Lombardia, Alpi orientali, Veneto e Friuli; rovesci più isolati sull’alto Piemonte.

In serata i temporali insisteranno al Nord-Est, fino alle coste dell’alto Adriatico.

Temperature massime in calo al Nord, nelle regioni tirreniche, in Umbria e Sardegna; in rialzo invece sul medio e basso versante adriatico e in Sicilia; clima ancora afoso in Val Padana. Venti in generale rinforzo su tutti i mari: moderato Maestrale sulla Sardegna, Libeccio sugli altri mari di ponente e sullo Ionio, di Scirocco in Adriatico. Ventilato anche su Alpi occidentali e Appennino.

Previsioni meteo per martedì 17 agosto

Alternanza tra sole e nuvole al Nord-Est, regioni centrali e Campania, con isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord, Campania, Basilicata, nord della Puglia e Sardegna.