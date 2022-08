Meteo: lunedì 1 agosto con alta pressione, sole e caldo in aumento

Nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà gradualmente a occupare l’Italia: ci attendono quindi giornate in generale piene di sole, con appena un po’ di instabilità sulle zone montuose. Con la presenza dell’alta pressione anche le temperature torneranno a salire, e nella parte centrale della settimana il caldo sarà di nuovo intenso in gran parte del Paese, con temperature che in Val Padana e nelle zone interne del Centro-Sud supereranno diffusamente i 35 gradi con punte localmente vicine ai 40 gradi.

In base alle attuali proiezioni dei modelli, la nuova ondata di caldo intenso durerà fino a sabato 6 agosto, per poi lascare spazio, nei giorni successivi, a un graduale abbassamento delle temperature, destinate a tornare su valori normali per il periodo, prima al Nord e successivamente anche al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 1 agosto

Al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nubi in aumento su zone alpine, Calabria e Sicilia, con isolati rovesci o temporali su Alpi orientali e rilievi siciliani; sempre tanto sole altrove. Temperature massime quasi dappertutto in leggera crescita. Venti generalmente deboli con mari per lo più poco mossi o calmi; da segnalare solo un moderato Maestrale tra basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio con il mare mosso.

Le previsioni meteo per martedì 2 agosto

Alternanza tra sole e nuvole al Centro-Nord per il passaggio di nubi ad alta quota e per lo sviluppo da metà giornata di nuvolosità cumuliforme su zone alpine, e zone interne del Centro, con qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennino centro-settentrionale; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggera crescita al Sud e Isole, con poche variazioni altrove.