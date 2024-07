Meteo, luglio inizia con il picco del caldo al Sud. Nuove piogge in vista

Il mese di luglio inizia con sole e caldo africano al Sud e in Sicilia: le temperature si avvicineranno ai 40 gradi ma con picchi anche oltre nell’Isola. Al Nord e in gran parte del Centro il caldo e l’afa opprimenti dei giorni scorsi si sono già attenuati seppur con nubifragi e alluvioni che hanno colpito Val d’Aosta e Piemonte. Tuttavia il caldo africano ha le ore contate anche nelle regioni meridionali dove domani, martedì 2, affluirà aria più fresca e secca per l’arrivo del Maestrale ma anche di piogge e temporali.

Fino a mercoledì 3, infatti, il tempo sul nostro Paese sarà influenzato dal transito di due perturbazioni: la n.1 attesa tra lunedì e martedì e la n.2 tra martedì sera e mercoledì; entrambe saranno accompagnate da piogge e temporali, localmente intensi e da un calo sensibile delle temperature (anche di 8-10 al Sud e in Sicilia).

Tra giovedì e venerdì sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia si rafforzerà l’alta pressione che garantirà tempo prevalentemente stabile e soleggiato con temperature estive ma senza eccessi, nella norma e intorno ai 30 gradi. Il sole dovrebbe proseguire al Centro-Sud anche nel fine settimana mentre al Nord potrebbe tornare l’instabilità.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 1 luglio

Al Nord cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso e tempo instabile; precipitazioni inizialmente più probabili su Lombardia e Triveneto, nel pomeriggio-sera anche su Piemonte ed Emilia. Possibili rovesci o temporali. Al Centro e in Sardegna nubi in aumento e tempo in peggioramento nella seconda parte della giornata, con rovesci o temporali più probabili in serata. Al Sud e in Sicilia tempo soleggiato ma con nubi in aumento a partire dalla sera.

Temperature massime molto alte su regioni meridionali e Sicilia: valori anche vicini ai 40 gradi ma con picchi di 41-42 nelle aree interne dell’Isola; massime fino a 34-36 gradi sul medio Adriatico, non oltre i 28-29 gradi al Nord. Venti moderati tra Sardegna e Sicilia, raffiche nei temporali. Un po’ mossi il Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna, il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 2 luglio

Tempo abbastanza soleggiato al Nord, fascia costiera tirrenica, Sardegna e Sicilia ma con isolati rovesci o temporali pomeridiani sulle aree alpine con possibile coinvolgimento in serata delle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale. Molto instabile nelle zone interne e adriatiche del centro-Sud con numerosi rovesci o temporali.

Temperature in sensibile calo al Centro-Sud, anche di 8-10 gradi nelle regioni meridionali e in Sicilia. Venti di Maestrale in rinforzo al Centro-Sud, fino a tesi o localmente forti in Sardegna e Sicilia. Mossi i mari di ponente, fino a molto mossi o agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.