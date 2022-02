Meteo, lunedì 28 febbraio tempo in miglioramento

Tra lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo il maltempo si attenuerà anche al Centro-Sud, dove tuttavia insisterà una ventilazione settentrionale ancora intensa soprattutto nella giornata di lunedì e le temperature resteranno su valori inferiori alla norma.

In particolare lunedì 28 febbraio avremo ancora un po’ di nuvolosità sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia con qualche precipitazione intermittente più che altro tra Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e nord della Sicilia con quota neve intorno ai 500-800 metri sui rilievi interni e leggermente più in alto tra Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese le schiarite saranno ampie ma con un clima ancora decisamente invernale.

Martedì sarà una giornata ancora più tranquilla anche se non mancherà qualche annuvolamento sul medio Adriatico, al Sud, su parte del Nord e della Sardegna ma senza il rischio di precipitazioni. Insisteranno ancora i venti settentrionali, specialmente tra Adriatico e Ionio.

A metà settimana sembra probabile un timido rinforzo dell’alta pressione con conseguenti condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato e con temperature in risalita. L'ultima parte della settimana potrebbe poi vedere condizioni più variabili ma è ancora presto per definire la situazione.