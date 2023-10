Meteo, la prossima settimana arriva l'autunno: calo termico e piogge

Dopo una lunga fase di tempo stabile e assenza di precipitazioni di rilievo, nelle prossime ore una perturbazione nord atlantica (la n.2 del mese), muovendosi verso i Balcani, lambirà l’Italia portando una veloce fase instabile: domenica al Nordest e al Centro e tra la prossima notte e le prime ore di lunedì anche al Sud peninsulare. Nel frattempo proseguirà il caldo anomalo, con il termometro anche oltre i 30 gradi in Puglia, sul settore ionico e sulle nostre due Isole maggiori. Ad inizio settimana, la massa d’aria più fredda alle spalle del fronte si riverserà sul nostro Paese, determinando un generale calo termico, più marcato sulle regioni adriatiche e settentrionali dove il calo sarà anche dell’ordine di 8-10 °C; in queste regioni le temperature si riporteranno semplicemente in linea con le medie del periodo o al più leggermente al di sotto. Nel frattempo giungeranno altre due perturbazioni: una tra lunedì sera e martedì (la n.3), con effetti in termini di piogge tra la Sardegna e il Centro-Sud peninsulare. L’altra (la n.4) tra la fine di martedì e mercoledì, diretta verso il Centro-Nord. Il resto della settimana resterà molto movimentato con nuove piogge attese sul nostro paese. Tra giovedì e venerdì, una risalita di aria calda dal Nord Africa farà temporaneamente aumentare le temperature, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per oggi, domenica 15 ottobre

Tempo soleggiato al Sud e sulle Isole, fino a metà pomeriggio anche sulle centrali adriatiche, a parte qualche nuvola in Campania. Rasserena sin dal mattino al Nord-Ovest e sul Trentino Alto Adige, salvo una residua nuvolosità sulla Liguria. Nuvole altrove, con piogge e locali rovesci su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Umbria orientale. In serata fenomeni sparsi su Marche, Abruzzo, Molise fino a raggiungere il nord della Puglia. Temperature in calo su Alpi, Nord-Est, gran parte del Centro, nord della Campania e Sardegna; prosegue il caldo anomalo al Centro-Sud, con picchi intorno a 30 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti fino a moderati o tesi occidentali sui mari di ponente, Bora in rinforzo sul medio-alto Adriatico.

Previsioni meteo per lunedì 16 ottobre

Lunedì su tutte le regioni cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità in generale più estesa e densa nella seconda parte della giornata. Al mattino qualche goccia di pioggia al Sud peninsulare e sul Piemonte occidentale. Nel pomeriggio tendenza a peggioramento sulla Sardegna; qualche rovescio su bassa Campania, Basilicata e Calabria, in serata anche su bassa Toscana, Lazio e alta Campania. Temperature: massime in forte diminuzione al Nord e sulle regioni centrali adriatiche dove si resterà sotto i 20 gradi; in calo più lieve sulle centrali tirreniche, al Sud e sulla Sardegna. Punte ancora fino a 30 gradi in Sicilia. Venti: orientali da deboli a localmente moderati.