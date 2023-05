Il vortice responsabile dell’intensa fase di maltempo che ha investito molte delle nostre regioni, con gli effetti più gravi in Emilia Romagna (dove a causa degli eccezionali quantitativi di pioggia caduta si è passati dalla siccità alle alluvioni) si allontanerà dall’Italia, favorendo quindi il rinforzo dell’alta pressione e il ritorno a condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Centro-Nord. Nelle regioni meridionali invece nel corso della giornata di giovedì 4 maggio, potrà persistere una locale instabilità. I venti tenderanno a perdere rapidamente di intensità e le temperature sono previste in aumento da nord a sud. L'alta pressione dovrebbe resistere anche durante il primo weekend di maggio, con condizioni meteo stabili in gran parte del Paese.

Da sabato 6 maggio, però, una perturbazione in transito sull'Europa centrale potrebbero lambire le nostre regioni settentrionali. La tendenza per il weekend quindi è ancora affetta da incertezza: vi invitiamo quindi a non perdere i prossimi aggiornamenti per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per giovedì 4 maggio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro, in Sardegna e sulle coste della Campania; più nuvolosità nel resto del Sud e in Sicilia, ma con ampie schiarire da metà giornata in Puglia. Locali rovesci o brevi temporali in sviluppo nelle ore pomeridiane nelle zone interne del Sud e della Sicilia.

Temperature in aumento, venti settentrionali in generale indebolimento.

Le previsioni meteo per venerdì 5 maggio

Bel tempo soleggiato anche al Sud, con qualche nube in più nell’Appennino e in Calabria e la possibilità di locali piogge nell’area dello Stretto di Messina. Nel pomeriggio nuvole in transito nelle zone alpine, dove non si esclude il rischio di brevi e sporadici acquazzoni.

Temperature in ulteriore generale rialzo; venti deboli.