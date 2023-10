Meteo, Italia divisa tra maltempo e caldo anomalo: le previsioni dal 18 ottobre

Dopo una prima metà di ottobre da record per il caldo anomalo, adesso l’autunno prova a entrare sulla scena meteo italiana.

Lo fa proprio in queste ore con un raffreddamento più marcato al Nord, dove si torna ad un clima più consono per il periodo. Nel frattempo tornano anche le perturbazioni atlantiche nel cuore del mar Mediterraneo: in settimana proseguirà il via vai, dunque fino al prossimo weekend saranno diverse le occasioni di pioggia.

In particolare, tra oggi e domani la perturbazione numero 4 di ottobre interesserà il Nord e marginalmente il Centro. A seguire la perturbazione n.5, molto più intensa di quelle che l'hanno preceduta, causerà un marcato peggioramento tra venerdì e sabato, con una fase di forte maltempo soprattutto al Nord e sul versante tirrenico, e il rischio di potenziali criticità. L’intensa corrente meridionale che accompagnerà queste ultime due perturbazioni darà vita, tra mercoledì e venerdì, ad una nuova, breve ma intensa, fase di caldo anomalo al Centro-Sud, dove si potranno raggiungere e superare i 30 gradi, fino addirittura a sfiorare i 35 sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 ottobre

Oggi tempo solo in parte soleggiato al Sud e sulle Isole, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso, per il passaggio di nuvolosità generalmente innocua. Nel resto del Paese nuvolosità variabile sin dal mattino, in addensamento col passar delle ore. Nel corso della giornata qualche pioggia in arrivo su Alpi occidentali, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Verso sera fenomeni in intensificazione tra Liguria di levante e alta Toscana.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord; massime in leggero calo al Nord dove non si andrà oltre 18-19 gradi; in aumento altrove, con punte fino a 31-32 gradi sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente, che diverranno mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 19 ottobre

Tempo in prevalenza soleggiato al Sud e sulle Isole. Nuvolosità variabile altrove, con schiarite a tratti anche ampie sul medio Adriatico. Nubi più compatte al Nord e sulla Toscana dove saranno più probabili le precipitazioni. Piogge localmente intense, sotto forma di rovesci o isolati temporali, tra Levante ligure e alta Toscana e sulla Venezia Giulia. Brevi fenomeni isolati non esclusi anche su nordovest Sardegna, Lazio e Umbria.

Temperature massime in sensibile aumento al Centro-Sud dove si potranno superare i 30 gradi, fino a toccare i 35°C nel nord e ovest della Sicilia, complici i venti meridionali che soffieranno con raffiche fino a 60-70 km/h. Mari mossi o molto mossi.