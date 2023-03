Meteo, Italia divisa in due venerdì 31: piogge al Nord, sole e clima mite al Sud

Le condizioni meteo sull'Italia almeno venerdì 31 marzo divideranno in due l'Italia. L’attuale fase di alta pressione, accompagnata dall’attivarsi di correnti meridionali più miti e umide che determinano un moderato aumento della nuvolosità, sulle regioni tirreniche, proseguirà almeno fino a venerdì 31 al Sud e nelle Isole, mentre il Nord Italia sarà lambito dalle perturbazioni in transito sull’Europa centrale, ma con scarsi effetti in termini di precipitazioni.

La ventilazione meridionale, piuttosto intensa nel corso di venerdì, verrà sostituita nel fine settimana da venti settentrionali, anch’essi intensi, che spingeranno sul nostro Paese dell’aria più fredda: il nuovo calo termico sarà evidente in particolare tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 30 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso al Nord con possibili isolate precipitazioni nel corso della giornata lungo le Alpi centro-orientali e in Liguria. Nuvole sparse anche nelle regioni tirreniche, nel resto d’Italia tempo più soleggiato con solo delle velature passeggere.

Temperature in generale rialzo con valori intorno alla media o leggermente sopra specie sulle isole maggiori. Venti fino a moderati meridionali.

Le previsioni meteo per venerdì 31 marzo

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Sud e Isole. Nuvolosità irregolare al Centro, dove non mancheranno le temporanee schiarite; da nuvoloso a coperto alò Nord, con precipitazioni su Alpi, Liguria, Piemonte, alta pianura lombarda e al Nord-Est; quota neve intorno a 1700 metri. Temperature in live calo al Nord. Venti da su o sud-ovest in deciso rinforzo