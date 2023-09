Meteo, Italia divisa in due lunedì 25: maltempo al Sud, sole al Nord

La perturbazione numero 6 di settembre, che ha raggiunto il Sud Italia, porterà ancora condizioni di instabilità nelle regioni meridionali e in Sicilia anche fra lunedì 25 e martedì 26. L’aria fresca al suo seguito ha provocato un sensibile ma temporaneo calo termico al Centro-Nord e lunedì interromperà il caldo anomalo anche al Sud.

La circolazione depressionaria lasciata in eredità dalla perturbazione sarà la responsabile dei temporali previsti al Sud in questo inizio di settimana, che localmente potrebbero essere di forte intensità. Con il ritorno dall’alta pressione, le temperature sono già in rapida risalita al Nord e in gran parte del Centro ed entro metà settimana è su queste regioni si riporteranno su valori oltre la media

Le previsioni meteo per lunedì 25

Bel tempo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; nuvole e instabilità altrove, con piogge sparse in Abruzzo, Molise e nord della Puglia; rovesci e temporali soprattutto pomeridiani nel resto del Sud, tranne coste campane e Salento, più diffusi e localmente intensi con rischio di grandine, in Calabria e Sicilia.

Temperature in rialzo al Centro-Nord, specie nei valori massimi; in calo al Sud e Sicilia, anche nei valori del primo mattino. Moderati venti settentrionali al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 26

Rovesci e temporali insistono al Sud, specie nelle zone interne e ioniche, e in gran parte della Sicilia, risparmiando però le coste campane e il nord della Puglia.

Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, a parte un po’ di nubi sparse nell’Appennino centrale e il transito di velature in serata al Nord. Temperature in rialzo ovunque, con massime oltre la norma al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna. Venti ancora settentrionali, ma in attenuazione.