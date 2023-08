Meteo, intensa ondata di caldo africano: le zone più roventi

Nei prossimi giorni l’alta pressione consoliderà progressivamente la sua presenza sull’Italia, smorzando la residua instabilità e favorendo un’ulteriore intensificazione del caldo. Già in questo venerdì il tempo si farà più stabile anche al Nord, con gli ultimi rovesci o isolati temporali sul settore alpino; non si esclude qualche isolato fenomeni anche in Appenino; da sabato tempo stabile e assenza di precipitazioni. Intanto il caldo raggiungerà l’apice nel fine settimana, quando sarà intenso soprattutto al Centro-Nord, dove sono attesi diversi picchi di 37-39 gradi. Il caldo si farà sentire anche in montagna, con lo zero termico che andrà a collocarsi attorno ai 4700-4900 metri, e sarà accentuato dal fastidio dell’afa, che renderà le temperature percepite di qualche grado più alte rispetto a quelle effettivamente registrate. Le proiezioni più aggiornate dei modelli fisico-matematici suggeriscono che l’ondata di caldo insisterà per diversi giorni, almeno fino alla metà della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 18 agosto

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche rovescio sulle Alpi Orientali. Nel pomeriggio qualche nube in sviluppo e isolati temporali su Alpi (soprattutto orientali) e zone appenniniche, in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime e afa quasi dappertutto in leggera crescita.

Le previsioni meteo per sabato 19 agosto

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Clima molto caldo e afoso, temperature localmente vicine alla soglia dei 40 gradi; molto caldo anche in montagna con lo zero termico a 4800-4900 metri di quota. Venti deboli o a regime di brezza; rinforzi moderati di Maestrale tra Adriatico e Ionio; correnti moderate di Scirocco tra le Isole Maggiori.