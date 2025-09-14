FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: lieve instabilità al Centro. Da lunedì 15 sarà di nuovo estate ovunque!

La perturbazione giunta sabato 13 al Centro-Nord, oggi (domenica 14) si allontana lasciando instabilità al Centro. Da lunedì 15 alta pressione.
Previsione14 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione atlantica giunta nella serata di sabato 13 al Centro-Nord si allontana rapidamente verso i Balcani nel corso di questa domenica 14, consentendo un altrettanto rapido miglioramento a partire dalle regioni settentrionali e gli ultimi strascichi di una debole instabilità nelle regioni centrali. Nel frattempo, l’estate si prepara a riprendere il pieno controllo della scena meteorologica italiana. Lo farà già ad inizio settimana, con una più solida rimonta dell’alta pressione fino alla regione alpina e che, secondo i dati attuali dei nostri modelli di previsione, proteggerà la Penisola e il bacino del Mediterraneo fino al prossimo weekend del 20-21 settembre.

Soltanto nella giornata di martedì 16, la coda di una perturbazione atlantica (la n.5 di settembre) dovrebbe lambire il Nord-Est, associata ad una breve fase instabile. A parte questa breve parentesi, comunque molto circoscritta, ci attende una parte centrale di settembre dai connotati pienamente estivi: dominata da sole, tempo stabile e caldo ben oltre la norma del periodo.

Le temperature aumenteranno soprattutto nella seconda parte di settimana quando al Nord si supereranno i 30 gradi, mentre al Centro-Sud e sulle Isole si potranno raggiungere picchi di 34-35 gradi. In prospettiva, caldo anomalo anche in montagna, con lo zero termico che nelle Alpi rischia di portarsi ben oltre la soglia, già eccezionale, dei 4000 metri.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 14 settembre)

In mattinata ultime piogge o rovesci su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma con tendenza a miglioramento. Occasionali fenomeni anche tra estremo Levante ligure, alta Toscana, nord dell’Umbria e delle Marche. Nel pomeriggio locali rovesci nel sud delle Marche, nelle aree interne di Abruzzo e Molise. Prevalenza di sole al Nord, al Sud e sulle Isole maggiori, salvo il passaggio di velature. In serata temporaneo addensamento di nubi sul Centro-Ovest, Alpi e in Valle d’Aosta.

Temperature massime in rialzo al Nord con valori fin verso 27-28 °C; al Sud e Isole con picchi poco oltre 30 °C. Venti moderati o tesi di Maestrale tra Corsica e Sardegna, di Libeccio al largo nel Mar Ligure; i rispettivi mari risulteranno per lo più mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 15 settembre

Tempo stabile e soleggiato sull’Italia. Da segnalare una residua nuvolosità a bassa quota, in mattinata, su bassa val padana, estremo Nord-Est, Liguria e alta Toscana; alcuni annuvolamenti sparsi, nel pomeriggio, lungo l’Appennino, nelle aree interne della Toscana e sulle regioni settentrionali.

Temperature massime in lieve calo in val padana, senza grandi variazioni altrove. Il clima resta estivo ovunque, con punte fino a 26-28 gradi al Nord, fino a 30-32 °C al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Venti localmente moderati settentrionali su basso Adriatico, Puglia e mar Ionio, con mari tendenti a mossi. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

  • Meteo 14 settembre: migliora il tempo al Nord! Parentesi estiva in arrivo
    Previsione14 Settembre 2025

    Meteo 14 settembre: migliora il tempo al Nord! Parentesi estiva in arrivo

    La perturbazione n.4 oggi (14 settembre) scivola verso i Balcani con fase instabile al Centro e lungo l'Adriatico. Da lunedì 15 alta pressione.
  • Meteo: domenica 14 breve fase instabile al Centro. Clima estivo al Sud
    Previsione13 Settembre 2025

    Meteo: domenica 14 breve fase instabile al Centro. Clima estivo al Sud

    Domani (domenica 14) migliora gradualmente il tempo al Nord mentre un po' di instabilità coinvolgerà il Centro. Al Sud sole e temperature estive.
  • Meteo: pausa dal maltempo terminata! Nuovi temporali: dettagli e tempistiche
    Previsione13 Settembre 2025

    Meteo: pausa dal maltempo terminata! Nuovi temporali: dettagli e tempistiche

    Il maltempo torna a coinvolgere il Nord dell'Italia e la Toscana con il transito della perturbazione n.4 del mese. Sole e clima estivo al Sud.
  • Meteo 13 settembre: nuovo peggioramento! Ecco le zone a rischio temporali
    Previsione13 Settembre 2025

    Meteo 13 settembre: nuovo peggioramento! Ecco le zone a rischio temporali

    Le condizioni meteo del weekend appena iniziato vedono il ritorno del maltempo al Nord e parte del Centro mentre al Sud prevale l'alta pressione.
Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?
Tendenza14 Settembre 2025
Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?
Estate settembrina in arrivo sull'Italia, dove soprattutto a metà della prossima settimana si avrà caldo fuori stagione ovunque, anche sulle Alpi
Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
Tendenza13 Settembre 2025
Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
Da lunedì 15 settembre alta pressione in espansione su tutto il Paese con una fase anticiclonica, dunque segnata da tempo stabile e clima estivo.
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
Tendenza12 Settembre 2025
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
La prossima settimana l'alta pressione dovrebbe assicurare tempo stabile e dunque perturbazioni lontane dall'Italia. Il clima si farà estivo.
