Meteo: lieve instabilità al Centro. Da lunedì 15 sarà di nuovo estate ovunque!

La perturbazione atlantica giunta nella serata di sabato 13 al Centro-Nord si allontana rapidamente verso i Balcani nel corso di questa domenica 14, consentendo un altrettanto rapido miglioramento a partire dalle regioni settentrionali e gli ultimi strascichi di una debole instabilità nelle regioni centrali. Nel frattempo, l’estate si prepara a riprendere il pieno controllo della scena meteorologica italiana. Lo farà già ad inizio settimana, con una più solida rimonta dell’alta pressione fino alla regione alpina e che, secondo i dati attuali dei nostri modelli di previsione, proteggerà la Penisola e il bacino del Mediterraneo fino al prossimo weekend del 20-21 settembre.

Soltanto nella giornata di martedì 16, la coda di una perturbazione atlantica (la n.5 di settembre) dovrebbe lambire il Nord-Est, associata ad una breve fase instabile. A parte questa breve parentesi, comunque molto circoscritta, ci attende una parte centrale di settembre dai connotati pienamente estivi: dominata da sole, tempo stabile e caldo ben oltre la norma del periodo.

Le temperature aumenteranno soprattutto nella seconda parte di settimana quando al Nord si supereranno i 30 gradi, mentre al Centro-Sud e sulle Isole si potranno raggiungere picchi di 34-35 gradi. In prospettiva, caldo anomalo anche in montagna, con lo zero termico che nelle Alpi rischia di portarsi ben oltre la soglia, già eccezionale, dei 4000 metri.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 14 settembre)

In mattinata ultime piogge o rovesci su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma con tendenza a miglioramento. Occasionali fenomeni anche tra estremo Levante ligure, alta Toscana, nord dell’Umbria e delle Marche. Nel pomeriggio locali rovesci nel sud delle Marche, nelle aree interne di Abruzzo e Molise. Prevalenza di sole al Nord, al Sud e sulle Isole maggiori, salvo il passaggio di velature. In serata temporaneo addensamento di nubi sul Centro-Ovest, Alpi e in Valle d’Aosta.

Temperature massime in rialzo al Nord con valori fin verso 27-28 °C; al Sud e Isole con picchi poco oltre 30 °C. Venti moderati o tesi di Maestrale tra Corsica e Sardegna, di Libeccio al largo nel Mar Ligure; i rispettivi mari risulteranno per lo più mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 15 settembre

Tempo stabile e soleggiato sull’Italia. Da segnalare una residua nuvolosità a bassa quota, in mattinata, su bassa val padana, estremo Nord-Est, Liguria e alta Toscana; alcuni annuvolamenti sparsi, nel pomeriggio, lungo l’Appennino, nelle aree interne della Toscana e sulle regioni settentrionali.

Temperature massime in lieve calo in val padana, senza grandi variazioni altrove. Il clima resta estivo ovunque, con punte fino a 26-28 gradi al Nord, fino a 30-32 °C al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Venti localmente moderati settentrionali su basso Adriatico, Puglia e mar Ionio, con mari tendenti a mossi. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.