Meteo, in questa domenica 21 agosto di rientri, tempo stabile

Il fine settimana prosegue con una domenica 21 agosto di tempo in prevalenza stabile sull’Italia grazie al rialzo della pressione, che anche all’inizio della settimana garantirà condizioni di tempo soleggiato soprattutto al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Il medio Adriatico e le regioni meridionali invece verranno lambite da un vortice di bassa pressione che dai Balcani tornerà ad avvicinarsi al nostro Paese favorendo una maggiore instabilità soprattutto nella giornata di martedì.

La ventilazione settentrionale nei primi giorni della settimana comincerà ad attenuarsi con un Maestrale moderato che lunedì 22 agosto potrà insistere solo sul medio e basso Adriatico e in prossimità delle Isole. Non sono comunque previsti particolari ricambi della massa d’aria con le temperature che rimangono vicine alle medie e quindi con un caldo estivo nella norma.

Le previsioni meteo per domenica 21 agosto

Inizio di giornata con qualche annuvolamento significativo solo sul Friuli, nel Gargano e tra la Calabria tirrenica e il Messinese con occasionali piovaschi in prossimità dello Stretto; altrove molte schiarite con qualche velatura all’estremo Nord-Ovest. Nel pomeriggio velature passeggere in transito anche nel settore tirrenico e annuvolamenti in sviluppo nelle zone montuose, specie quelle appenniniche dove non si esclude qualche sporadico e breve rovescio, più probabile nell’interno dell’alta Toscana, della Campania e della Calabria; ancora qualche scroscio possibile tra Reggino e Messinese.

Temperature senza grandi variazioni e con valori ovunque nella norma. Venti di Maestrale fino a moderati o localmente tesi su medio e basso Adriatico, Lucania, Tirreno e Isole, con mari da mossi a localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 22 agosto

Prevarrà una nuvolosità irregolare e variabile in Calabria e sulla Sicilia orientale con qualche pioggia isolata inizialmente in prossimità dello Stretto e locali rovesci o temporali in giornata in sviluppo nelle zone montuose e in locale estensione fino alle coste ioniche. Sul resto d’Italia prevarranno le schiarite; in giornata un po’ di nuvole lambiranno l’estremo Nord-Est e a ridosso dei monti si svilupperà una nuvolosità cumuliforme ma con pochi rovesci occasionali in Appennino.

Temperature quasi stazionarie, al più in lieve calo nel medio Adriatico e al Sud. Venti settentrionali ancora di moderata intensità sul medio e basso Adriatico, sul Mare di Sardegna e nei Canali delle Isole.