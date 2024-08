Meteo, goccia fredda sull'Italia: temporali fino a martedì 20. Fine del caldo anche al Sud

Cambio radicale della circolazione atmosferica sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, supportato da un’attiva perturbazione nord atlantica (la n.4), che completerà il suo passaggio sopra il nostro Paese entro la fine di lunedì, mettendo fine alla lunga ondata di caldo africano.

Il suo transito sarà responsabile di un vero e proprio break dell’estate, con una fase di tempo instabile e localmente anche molto perturbato nel corso delle prossime 36-48 ore, a causa del contrasto tra la massa d’aria temperata atlantica al suo seguito e quella caldissima e umida preesistente. Si attendono, quindi, molti temporali, con il rischio di violenti nubifragi, grandinate, raffiche di vento e possibili gravi criticità.

Il calo termico già in atto sulle regioni settentrionali, si concretizzerà presto anche al Centro-Sud: entro martedì, in alcuni casi si perderanno fino a 10-15 gradi rispetto ai valori osservati prima di Ferragosto, specie nelle aree interessate dal maltempo.

Martedì ultimi episodi di instabilità e a seguire un miglioramento, grazie alla rimonta dell’alta pressione. Dopo questa breve parentesi turbolenta e relativamente più fresca, l’estate riprenderà il suo corso: nella seconda parte della settimana, infatti, con la stabilità atmosferica tornerà gradualmente anche il caldo, ma senza l’eccezionalità delle ultime settimane: da venerdì punte intorno ai 35 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 19

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest con schiarite nel corso della giornata, più ampie su Valle d’Aosta, Piemonte e ovest Lombardia. Prevalenza di sole nel sud della Sicilia. Nuvolosità variabile e tempo instabile nel resto del Paese, con rovesci e temporali a tratti intensi, particolarmente insistenti sull’alto Adriatico, più intermittenti nelle altre regioni. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento.

Temperature minime in calo ovunque. Massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove; valori dai 24 ai 30 gradi, con qualche punta leggermente oltre al Sud e in Sicilia. Venti: da tesi a forti di Maestrale sulle Isole e sui mari prospicienti, che risulteranno mossi o molto mossi, fino ad agitato il mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 20

Al Nord-Ovest tempo in prevalenza soleggiato sin dal mattino. Ampie schiarite tra bassa toscana, Lazio e alta Campania, specie nella prima parte della giornata. Sulle restanti regioni italiane residue condizioni di instabilità: rovesci o temporali isolati più probabili su Triveneto, Emilia orientale, Romagna, alta Toscana, Umbria e Marche, al Sud, sulla Sicilia settentrionale e orientale.

Temperature: massime in ulteriore lieve flessione nei settori ionici, per lo più in lieve rialzo nel resto del paese, ma con valori ovunque non superiori ai 31-32 gradi. Venti: moderati o tesi di Maestrale tra Sardegna e Sicilia, deboli altrove, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.