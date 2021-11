Meteo, giovedì 4 migliora ma si avvicina una nuova perturbazione

La perturbazione numero 2 di novembre è in fase di allontanamento e giovedì 4 le condizioni meteo miglioreranno in molte zone d’Italia. Tuttavia la tregua sarà breve perché già venerdì 5 comincerà a farsi sentire l’influenza di un’altra perturbazione (la numero 3 del mese) in avvicinamento dal Mediterraneo Occidentale.

La nuova perturbazione caratterizzerà le condizioni meteo nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6, coinvolgendo con le sue piogge principalmente il Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali godranno di tempo più stabile e soleggiato grazie al parziale rinforzo dell’alta pressione. Domenica 7 è atteso un miglioramento del tempo anche al Centro-Sud.

Nel weekend, soprattutto domenica, l’aria mite trascinata dai venti di Scirocco contribuirà a mantenere le temperature insolitamente alte, oltre che al Sud, anche su parte del Centro.

Le previsioni meteo per giovedì 4

Al mattino prevalenza di tempo bello in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia Occidentale e Ponente Ligure, ancora nuvole altrove: piogge sparse su Trentino, Alto Adige, Friuli, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, con nevicate sulle zone alpine oltre 1500 metri. Nel pomeriggio graduali schiarite anche al Nordest, Toscana, Umbria e Marche, ancora qualche pioggia invece su Campania, Molise e nord della Puglia.

Temperature massime in crescita al Nord-Ovest, Emilia, regioni adriatiche ed estremo Sud, stazionarie o in lieve calo altrove. Ventoso su Ionio e Basso Adriatico per venti meridionali, su Mar Ligure e Alto Tirreno per il Libeccio; altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 5

Tempo in prevalenza bello al Nord. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: piogge sparse su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Puglia, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in calo in Emilia, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, con poche variazioni altrove.