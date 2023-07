Meteo, giovedì 27 ulteriore rinfrescata: Sud e Isole intorno ai 30°C!

Dopo la fase instabile degli ultimi giorni, l’alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo e sull’Italia favorendo per giovedì 27 luglio un tempo prevalentemente soleggiato senza il rischio di temporali neanche di pomeriggio sulle Alpi. Il clima sull’Italia sarà estivo con temperature nella norma, intorno ai 30°C.

Nei giorni successivi l’alta pressione resterà protagonista sulle regioni del Centro-Sud dove le temperature gradualmente torneranno a salire: il termometro tornerà a segnare valori intorno ai 35 gradi con punte prossime ai 40 nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Al Nord l’alta pressione tenderà invece ad indebolirsi: venerdì 28 tornerà un po’ di instabilità sulle aree montuose e tra sabato 29 e domenica 30 il rischio di temporali potrebbe interessare nuovamente le aree di pianura e l’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per giovedì 27 luglio

Giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Qualche

annuvolamento in più nel Triveneto, specie sulle aree alpine ma senza rischio di piogge. Temperature in ulteriore calo all’estremo Sud e in Sicilia. Clima estivo, ma con temperature finalmente vicine alla media climatica o leggermente al di sotto: oscilleranno per lo più tra 27 e punte di 32-33 gradi.

Venti di Maestrale in attenuazione al Centro-Sud, ancora moderati intorno alla Puglia e nel Canale di Sicilia. Mossi o localmente ancora molto mossi i mari meridionali e intorno alle Isole maggiori; moto ondoso in attenuazione nel Mar Ligure e sui mari del Centro Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 28 luglio

Annuvolamenti passeggeri al Centro-Nord con un cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso; nel pomeriggio locali rovesci o temporali in sviluppo sull’arco alpino. Al Sud, Sicilia e Sardegna cieli prevalentemente sereni.

Temperature in generale lieve aumento ma con caldo che resta nella norma con massime pomeridiane per lo più comprese tra 29 e 32-33 gradi ma con punte intorno ai 35 in Sardegna e Sicilia. Venti di Scirocco in moderato rinforzo nel Canale di Sicilia e di Sardegna con mari tendenti a mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.