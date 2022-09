Meteo: giovedì 15 settembre Italia divisa tra maltempo e caldo intenso

La perturbazione (numero 4 del mese) che si sta avvicinando all’Italia, giovedì 15 settembre porterà maltempo soprattutto sulle regioni centrali, dove sono attesi numerosi temporali, localmente anche di forte intensità. Un'altra perturbazione (numero 5 di settembre) raggiungerà la nostra Penisola venerdì 16, quando il maltempo, oltre a interessare nuovamente il Centro-Nord, coinvolgerà in parte anche il Sud. Già nei prossimi giorni le temperature cominceranno a calare in gran parte d’Italia ma il caldo, almeno fino a venerdì, rimarrà comunque insolitamente intenso al Sud e Isole.

Nel fine settimana però le correnti fredde che seguono la perturbazione numero 5 causeranno un brusco e diffuso calo delle temperature in gran parte d’Italia, con la fine del caldo fuori stagione anche al Sud e Isole; le piogge, nel weekend, si concentreranno invece tutte nella giornata di sabato 17 settembre e bagneranno soprattutto il Centro e le regioni del basso versante tirrenico.

Le previsioni meteo per giovedì 15 settembre

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest e all’estremo Sud. Nuvole altrove: nel corso del giorno piogge su Venezie, regioni centrali, Campania e nord della Sardegna, possibili localmente dei temporali di forte intensità, specie nelle regioni tirreniche. Temperature in rialzo al Nordovest, in calo invece al Centro e Sardegna: ancora caldo intenso al Sud, con punte anche di 35-36 gradi in Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 16 settembre

Sereno o poco nuvoloso all’estremo Nordovest, Salento, Calabria e Sicilia. Nuvole altrove: rovesci e temporali sparsi al Nordest, Lombardia Orientale, Levante Ligure, regioni centrali tirreniche, zone interne del Centro, Campania, Basilicata, nord della Puglia e Sardegna Occidentale. Temperature massime in diminuzione in gran parte d’Italia.