La parte centrale di questa settimana sarà segnata da un sensibile peggioramento delle condizioni meteo e da un brusco calo termico, che porterà le temperature su valori inferiori alla media stagionale di diversi gradi.

L'apice di questa fase di maltempo è atteso tra mercoledì 13 ottobre e giovedì 14, quando dovremo fare i conti con molte piogge e venti di burrasca, e secondo l'attuale tendenza meteo i giorni successivi saranno caratterizzati da un graduale miglioramento della situazione meteo.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana

Nella giornata di giovedì 14 ottobre il cielo sarà nuvoloso sulle regioni meridionali e sul versante adriatico del Centro, con piogge e rovesci all'estremo Sud e in Sicilia. Prevarrà il bel tempo nel resto dell'Italia.

Le temperature saranno in calo quasi ovunque, con valori ben al di sotto della media. Al Centro-Nord la colonnina di mercurio faticherà a raggiungere la soglia dei 20 gradi, al Sud e sulle Isole si prevedono valori massimi per lo più compresi tra i 16 e i 21 gradi.

Sarà una giornata molto ventosa, con raffiche di burrasca che sferzeranno impetuose soprattutto le regioni centro-meridionali.

Venerdì 15 ottobre le condizioni meteo saranno stabili e per lo più soleggiate al Centro-Nord, mentre al Sud prevarranno ancora le nuvole e qualche pioggia residua potrà insistere su parte della Sicilia, della Calabria e della Puglia.

I venti saranno in attenuazione, ma soffieranno ancora piuttosto intensi sulle regioni centro-meridionali, e le temperature risulteranno stabili o in leggero rialzo, pur mantenendosi ancora al di sotto delle medie soprattutto al Centro-Sud.

Nel weekend il miglioramento della situazione meteo sarà più deciso, e anche al Sud osserveremo il ritorno a condizioni più stabili e soleggiate accompagnate da un’attenuazione dei venti e da un rialzo delle temperature. Farà eccezione qualche nuvola, accompagnata da deboli precipitazioni isolate, che sabato interesserà in Sardegna e domenica sul settore del basso Tirreno.