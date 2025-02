Meteo: il gelo sfiora l'Italia. Vortice ciclonico nel weekend: piogge e nevicate!

In uno scenario che vede la discesa di una massa d’aria gelida di origine artica continentale verso l’Europa settentrionale e orientale, dove per diversi giorni saranno alle prese con gelo intenso e persistente, l’Italia si troverà ai margini di questa situazione, con al massimo delle infiltrazioni di aria fredda che, fra il weekend del 15-16 febbraio e l’inizio della prossima settimana, determineranno un generale calo termico e favoriranno qualche debole gelata notturna a bassa quota per lo più al Nord e localmente anche al Centro.

Nel frattempo, nella giornata di sabato 15, la perturbazione n.5 accompagnata da un vortice ciclonico, si muoverà lungo la penisola interessando il Centro-Sud con piogge, locali temporali e nevicate lungo l’Appennino fin verso i 500 metri nel settore centrale durante la fase più fredda. Domenica 16 la perturbazione comincerà ad allontanarsi verso la Grecia meridionale lasciando gli ultimi fenomeni al Sud nella prima parte del giorno. Seguirà un miglioramento con tempo più stabile fino almeno a metà settimana.

La massa d'aria artica dovrebbe rimanere lontana dalle nostre regioni anche la prossima settimana: la tendenza meteo

L’evoluzione successiva è affetta da un margine di incertezza troppo ampio per poterne delineare le caratteristiche, l’aspetto un po’ meno incerto è dato dal fatto che la massa d’aria artica dovrebbe rimanere confinata fra i Paesi dell’est e la Russia, quindi lontana dalle nostre regioni dove, invece, le temperature dovrebbero ricominciare a risalire.